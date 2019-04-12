Калви оставили под домашним арестом до середины лета

«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви до 14 июля 2019 года», — огласила решение судья Наталия Дударь.
Ранее адвокаты Калви попросили суд не продлевать ему домашний арест и изменить меру пресечения на подписку о невыезде или залог в 5 млн рублей.
Накануне Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил Калви меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и бизнесмен был освобожден в зале суда. Следователь объяснила свою просьбу тем, что он «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям».
Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Помимо американского бизнесмена, по делу были арестованы партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.