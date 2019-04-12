Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском
«Как полагает следствие, 25 марта 2018 года на 4-м этаже
Там уточнили, что огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами.
В результате допущенных обвиняемыми нарушений правил пожарной безопасности тушение возгорания стало невозможным. Так, система пожаротушения не была подключена к сигнализации,
из-зачего она не сработала во время пожара, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения были в неисправном состоянии.
«Кроме того, лица в чьи обязанности входило открыть эвакуационные выходы, организовать вывод из опасного места людей, а также осуществлять их спасение, имея реальные возможности для этого, не предприняли необходимых действий», — сообщили в надзорном ведомстве.
Среди обвиняемых по данному делу проходит начальник караула
Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
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