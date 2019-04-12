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13:02 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле опровергли связь между домашним арестом Калви и слухами о бойкоте ПМЭФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — В Кремле считают, что перевод основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест не связан с грядущим Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это никакой роли не сыграло. Тем более, вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок, и президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, повлияли ли на решение суда поручительства за Калви, а также возможное отсутствие на ПМЭФ представителей бизнеса США в связи с этим делом в отношении главы фонда.

В четверг Калви освободили из-под стражи в зале суда после изменения ему меры пресечения. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия перевел его под домашний арест.

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Возможный бойкот ПМЭФ

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» — ныне советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

12 марта стало известно, что из-за дела Калви ПМЭФ может второй раз в своей истории столкнуться с фактическим бойкотом со стороны крупного американского бизнеса. Как сообщала Financial Times, в феврале посол США в России Джон Хантсман встречался с представителями американского бизнеса в РФ и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. По той же причине участие в форуме на данный момент не планируют руководители крупных американских компаний, писала FT.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня.

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