В Кремле опровергли связь между домашним арестом Калви и слухами о бойкоте ПМЭФ

«Это никакой роли не сыграло. Тем более, вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок, и президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос, повлияли ли на решение суда поручительства за Калви, а также возможное отсутствие на ПМЭФ представителей бизнеса США в связи с этим делом в отношении главы фонда.
В четверг Калви освободили из-под стражи в зале суда после изменения ему меры пресечения. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия перевел его под домашний арест.
Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» — ныне советнику председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ») Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество.
По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка «Восточный».
12 марта стало известно, что из-за дела Калви ПМЭФ может второй раз в своей истории столкнуться с фактическим бойкотом со стороны крупного американского бизнеса. Как сообщала Financial Times, в феврале посол США в России Джон Хантсман встречался с представителями американского бизнеса в РФ и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. По той же причине участие в форуме на данный момент не планируют руководители крупных американских компаний, писала FT.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня.