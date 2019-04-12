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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего министра Абызова отказались освободить за миллиард рублей

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, предлагавшего один миллиард рублей за свое освобождение под залог, передает РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

Отклонена апелляционная жалоба адвокатов чиновника на решение Басманного суда столицы, избравшего Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Защитники предлагали суду залог в один миллиард рублей или просили поместить бывшего министра под домашний арест. Они также заявили о готовности поручиться за Абызова главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и зампреда ВЭБ Натальи Тимаковой.

По данным следствия, в 2011—2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

Чиновник не признает своей вины.

10 апреля стало известно, что Басманный суд арестовал сбережения, имущество и счета Абызова. Под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах в различных банках, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машиноместо.

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13:27 (мск)© Ньюстюб
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