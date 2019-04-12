Бывшего министра Абызова отказались освободить за миллиард рублей

Отклонена апелляционная жалоба адвокатов чиновника на решение Басманного суда столицы, избравшего Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей.
Защитники предлагали суду залог в один миллиард рублей или просили поместить бывшего министра под домашний арест. Они также заявили о готовности поручиться за Абызова главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и зампреда ВЭБ Натальи Тимаковой.
По данным следствия, в 2011—2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».
Чиновник не признает своей вины.
10 апреля стало известно, что Басманный суд арестовал сбережения, имущество и счета Абызова. Под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах в различных банках, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машиноместо.