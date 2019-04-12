Украинские радикалы ополчились на лесбиянок
В Киеве проходит акция протеста против Второй европейской лесбийской конференции, которая проводится в одном из отелей украинской столицы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает «Страна.ua».
В Киеве проходит акция протеста против Второй европейской лесбийской конференции, которая проводится в одном из отелей украинской столицы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает «Страна.ua».
Накануне радикалы, вооруженные перечным газом, напали на участников конференции, пострадали 10 человек.
Днем в пятницу центральный вход в гостиницу «Турист» пикетируют около двух десятков человек. Они держат плакаты с лозунгами: «Европейцы, уважайте наши моральные ценности!», «Семья — это союз мужчины и женщины», «Мы против навязывания детям и молодежи аморальных ценностей!».
На месте дежурят полицейские.
В четверг около 30 активистов пытались проникнуть в помещение, где проходит конференция, но их не пустили стражи порядка. Охраннику пришлось применить газовый баллончик, в итоге одному человеку понадобилась помощь представителей Красного Креста, сообщили в полиции.
При этом представители праворадикальных движений в четверг напали на участников конференции, рассказала глава общественной организации «Инсайт» Елена Шевченко.
«У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», — добавила Шевченко.
Как пишет «Страна.ua», Вторая европейская лесбийская конференция проходит под лозунгом «Давайте принесем лесбийский дух в мир!» В числе организаторов — представители Бельгии, Германии, Казахстана, Албании, Таджикистана, Сербии и других стран.