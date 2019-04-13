Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое
ФСБ передала следствию возможный компромат на
ФСБ передала следствию возможный компромат на
В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест
По данным источников «Ъ» в силовых структурах, управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении признаков преступления.
При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается имя Михаила Абызова. Как утверждают собеседники «Ъ», для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела или отказа в этом материалы переданы следователю главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД)
Переданные генералу материалы назвать новыми можно с большой натяжкой, так как они касаются событий давно минувших лет. Как рассказывал «Ъ», еще в 2015 году в ходе совместной операции ФСБ и СКР в Белгороде были задержаны депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») — Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. ОАО
Пятерых фигурантов дела этапировали в Москву, где заключили под стражу по обвинению в организации ОПС и участии в нем, а также в растрате. Процесс по делу категорически отрицавших свою вину энергетиков начался в Мещанском райсуде Москвы полтора года назад. За это время были изучены почти 200 томов уголовного дела, допрошены десятки свидетелей, оглашены результаты экспертиз
Однако, как отмечают источники «Ъ», до суда дошло лишь одно уголовное дело о махинациях в белгородском филиале МРСК. Между тем, по словам собеседников «Ъ», имеются материалы проверок в отношении еще 11 представительств энергокомпании. Причем как уголовное дело белгородских энергетиков, так и проверки в отношении других филиалов начинал именно следователь Степанов, будучи еще подполковником юстиции. Поэтому вполне логично, что ему и поручили проверить рапорт из ФСБ.
По некоторым данным, фамилия Михаила Абызова появилась в документах в связи с приватизацией в 2006—2007 годах пакета акций «КорСсис», принадлежавшего «ЕЭС России». Господин Абызов тогда занимал пост заместителя главы РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к этому.
При этом не исключено, что процессуальное решение по итогам проверки будет принято после вынесения приговора по делу белгородских энергетиков.
Отметим, что с рапорта управления «К» СЭБ ФСБ начиналось и нынешнее дело Михаила Абызова. В пятницу его защитники рассказали в Мосгорсуде, что в марте этого года рапорт, минуя Александра Бастрыкина и его заместителей, был напрямую направлен руководителю ГУРОВД СКР Ростиславу Рассохову, который распределил его следователю Степанову. И хотя, по версии защиты, в изначальных материалах речь шла лишь о возможном мошенничестве,
В соответствии с материалами первого дела, Михаил Абызов организовал ОПС в 2011 году незадолго до своего назначения министром. Формально передав свои активы, находящиеся в компании «РУ-Ком», в доверительное управление ООО «Региональная компания “Резерв”», чиновник, по версии следствия, организовал продажу якобы подконтрольным ему кипрским офшором Blacksiris Trading Limited акций ряда компаний, обслуживающих электросети, ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). Акции, полагают в СКР, были реализованы по явно завышенной цене. В результате сделки, посчитало следствие, миноритарным акционерам СИБЭКО и РЭС был причинен ущерб на сумму не менее 4 млрд руб.
Так, по их подсчетам, некоему господину Рубцову, который включен следствием в число потерпевших, но так и не был допрошен, принадлежали акции всего на 231 тыс. руб. Свидетель обвинения Гегам Акопян свои ценные бумаги продал, заработав около 2,7 млн руб., а ФГУП «Алмазювелирэкспорт», хотя и оценило свой предполагаемый ущерб примерно в 10 млн руб., на самом деле, по версии защиты, могло потерять гораздо меньше.
Как отмечал в суде уже сам господин Абызов, никто из потерпевших не стал обжаловать сделки, а обратившись через несколько лет в правоохранительные органы, они, по версии
Михаил Абызов в Мосгорсуде заявил, что, став министром, он передал все свои активы в доверительное управление и
Я ежегодно предоставлял свою декларацию, в том числе с указанием управления моими активами, она ежегодно публично публиковалась, проводились проверки о соблюдении мною требований закона. Не было ни единого замечания за все это время.
Господин Абызов подчеркнул, что за последние дни подробно ознакомился с предъявленным ему обвинением и другими материалами следствия, придя к выводу, что оно не подтверждено никакими доказательствами.
«Ни одного прямого свидетельства против меня представлено не было, доказательств моей якобы незаконной деятельности также нет», — отметил господин Абызов, подчеркнув, что в своей деятельности всегда руководствовался законом.
«Если будет выявлен ущерб, нанесенный России или регионам (следствие считает, что предполагаемое ОПС поставило под угрозу энергобезопасность Новосибирской области и Алтайского края.— “Ъ”), я готов его возместить в полном объеме», — заявил господин Абызов.
Тем не менее не исключено, что при неочевидности самого события преступления по первому уголовному делу ФСБ и СКР понадобится дополнительный материал в отношении Михаила Абызова. Представители его защиты пояснили «Ъ», что им, конечно же, известно об уголовном деле, связанном с «МРСК Центра», однако они ничего не знают о возможных претензиях в связи с ним к их подзащитному.
Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Алексей Соковнин