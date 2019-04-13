Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы катастрофы, ожидающие Россию в ближайшие месяцы
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
«Маленькая балерина»: Навка поделилась фото с занятий 4-летней дочери
20 цитат Ирины Хакамады о любви, мужьях и изменах
Заработать на недвижимости станет сложнее
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
Краснодарский концерт Аллегровой закончился грандиозным скандалом
Потеря Японией самолета F35 стала кошмаром для США
Украинец выбросил москвичку из окна: раскрыты детали
Что сделали с немцами, казнившими Кoсмoдемьянскую
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Игрока «Спартака» лишат миллионов рублей
Умер один из богатейших людей России
Кремль отреагировал на слова о наглости РФ
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
16Выборы президента Украины
06:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое

ФСБ передала следствию возможный компромат на экс-министра.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества (ОПС) и махинаций на 4 млрд руб. Таким образом, под стражей господин Абызов и его предполагаемые сообщники будут находиться до конца мая этого года. Между тем, по данным «Ъ», следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Михаила Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении признаков преступления.

Речь в нем якобы идет о возможных мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК).
Читайте также
Следствие заявило об аресте имущества экс-министра Абызова

При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается имя Михаила Абызова. Как утверждают собеседники «Ъ», для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела или отказа в этом материалы переданы следователю главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) генерал-майору юстиции Сергею Степанову, в производстве которого сейчас находится уголовное дело экс-министра Абызова.

Переданные генералу материалы назвать новыми можно с большой натяжкой, так как они касаются событий давно минувших лет. Как рассказывал «Ъ», еще в 2015 году в ходе совместной операции ФСБ и СКР в Белгороде были задержаны депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») — Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. ОАО когда-то входило в РАО «ЕЭС России», но в ходе реформы отрасли было выведено из него и приватизировано.

По версии следствия, при заключении контрактов на аутсорсинг с «КорСсис» из МРСК было похищено как минимум 240 млн руб. Кроме того, имелись данные о возможных хищениях энергетиками и при заключении других договоров на 880 млн руб.

Пятерых фигурантов дела этапировали в Москву, где заключили под стражу по обвинению в организации ОПС и участии в нем, а также в растрате. Процесс по делу категорически отрицавших свою вину энергетиков начался в Мещанском райсуде Москвы полтора года назад. За это время были изучены почти 200 томов уголовного дела, допрошены десятки свидетелей, оглашены результаты экспертиз и т. д. Фактически судебные слушания уже находятся в завершающей стадии. Не исключено, что еще до майских праздников пройдут прения сторон, на которых прокуроры запросят сроки для подсудимых, после чего председательствующая на процессе зампред Мещанского суда Елена Гудошникова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Читайте также
Бывшего министра Абызова отказались освободить за миллиард рублей


Однако, как отмечают источники «Ъ», до суда дошло лишь одно уголовное дело о махинациях в белгородском филиале МРСК. Между тем, по словам собеседников «Ъ», имеются материалы проверок в отношении еще 11 представительств энергокомпании. Причем как уголовное дело белгородских энергетиков, так и проверки в отношении других филиалов начинал именно следователь Степанов, будучи еще подполковником юстиции. Поэтому вполне логично, что ему и поручили проверить рапорт из ФСБ.

По некоторым данным, фамилия Михаила Абызова появилась в документах в связи с приватизацией в 2006—2007 годах пакета акций «КорСсис», принадлежавшего «ЕЭС России». Господин Абызов тогда занимал пост заместителя главы РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к этому.

Впрочем, как это связано с последовавшими позже махинациями вокруг «КорСсис», пока неясно — в этом и должен разобраться генерал Степанов.

При этом не исключено, что процессуальное решение по итогам проверки будет принято после вынесения приговора по делу белгородских энергетиков.

Читайте также
Экс-министр Михаил Абызов рассказал о своем задержании

Отметим, что с рапорта управления «К» СЭБ ФСБ начиналось и нынешнее дело Михаила Абызова. В пятницу его защитники рассказали в Мосгорсуде, что в марте этого года рапорт, минуя Александра Бастрыкина и его заместителей, был напрямую направлен руководителю ГУРОВД СКР Ростиславу Рассохову, который распределил его следователю Степанову. И хотя, по версии защиты, в изначальных материалах речь шла лишь о возможном мошенничестве, следователь-генерал усмотрел в них признаки ОПС, начав соответствующее расследование. Уже после возбуждения дела СЭБ ФСБ поделилась со следствием еще одним компроматом на экс-министра и связанных с ним лиц, однако о чем шла речь в документах, до сих пор неизвестно.

В соответствии с материалами первого дела, Михаил Абызов организовал ОПС в 2011 году незадолго до своего назначения министром. Формально передав свои активы, находящиеся в компании «РУ-Ком», в доверительное управление ООО «Региональная компания “Резерв”», чиновник, по версии следствия, организовал продажу якобы подконтрольным ему кипрским офшором Blacksiris Trading Limited акций ряда компаний, обслуживающих электросети, ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). Акции, полагают в СКР, были реализованы по явно завышенной цене. В результате сделки, посчитало следствие, миноритарным акционерам СИБЭКО и РЭС был причинен ущерб на сумму не менее 4 млрд руб.

Однако адвокаты господина Абызова, отметив, что 95% акций СИБЭКО и РЭС, по версии того же следствия, принадлежали их подзащитному, оценили возможные убытки миноритариев в гораздо меньшие суммы.

Так, по их подсчетам, некоему господину Рубцову, который включен следствием в число потерпевших, но так и не был допрошен, принадлежали акции всего на 231 тыс. руб. Свидетель обвинения Гегам Акопян свои ценные бумаги продал, заработав около 2,7 млн руб., а ФГУП «Алмазювелирэкспорт», хотя и оценило свой предполагаемый ущерб примерно в 10 млн руб., на самом деле, по версии защиты, могло потерять гораздо меньше.

Читайте также
«Вероятно, Михаил Абызов не до конца понял, что произошло»


Как отмечал в суде уже сам господин Абызов, никто из потерпевших не стал обжаловать сделки, а обратившись через несколько лет в правоохранительные органы, они, по версии экс-министра, злоупотребили правом. Адвокаты при этом утверждали, что в момент предъявления их клиенту обвинения следствие только допрашивало в качестве свидетеля представителя «Алмазювелирэкспорта».

Михаил Абызов в Мосгорсуде заявил, что, став министром, он передал все свои активы в доверительное управление и бизнес-вопросами больше не занимался. ФСБ, впрочем, установила обратное: «В результате проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении министра Российской Федерации Михаила Абызова, председателя правления “РУ-Ком” Николая Степанова и других лиц (их телефонные переговоры прослушивались в 2017—2018 годах.— “Ъ”) были получены данные о том, что Абызов, несмотря на занимаемую должность и формальную передачу своих активов в доверительное управление ООО “Региональная компания “Резерв””, осуществляет стратегическое управление принадлежащими ему коммерческими структурами через Степанова, гендиректора “РУ-Ком инвест” Алексея Коровкина, с которыми регулярно проводит личные встречи. В целях конспирации они договариваются о встречах через интернет-мессенджеры и охранников-помощников».

Я ежегодно предоставлял свою декларацию, в том числе с указанием управления моими активами, она ежегодно публично публиковалась, проводились проверки о соблюдении мною требований закона. Не было ни единого замечания за все это время.
Михаил Абызов
Читайте также
Михаилу Абызову шьют портфель

Господин Абызов подчеркнул, что за последние дни подробно ознакомился с предъявленным ему обвинением и другими материалами следствия, придя к выводу, что оно не подтверждено никакими доказательствами.

«Ни одного прямого свидетельства против меня представлено не было, доказательств моей якобы незаконной деятельности также нет», — отметил господин Абызов, подчеркнув, что в своей деятельности всегда руководствовался законом.

«Если будет выявлен ущерб, нанесенный России или регионам (следствие считает, что предполагаемое ОПС поставило под угрозу энергобезопасность Новосибирской области и Алтайского края.— “Ъ”), я готов его возместить в полном объеме», — заявил господин Абызов.

Мосгорсуд оставил его и остальных фигурантов дела в СИЗО. Под арестами они будут находиться как минимум до 27 мая.


Тем не менее не исключено, что при неочевидности самого события преступления по первому уголовному делу ФСБ и СКР понадобится дополнительный материал в отношении Михаила Абызова. Представители его защиты пояснили «Ъ», что им, конечно же, известно об уголовном деле, связанном с «МРСК Центра», однако они ничего не знают о возможных претензиях в связи с ним к их подзащитному.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Алексей Соковнин

 Почему Лукашенко ополчился на Россию
Путин ответил на жестокие вопросы Запада
В Тюмени ликвидировали подозреваемых в связях с ИГИЛ
Стал известен самый богатый депутат-спортсмен в 2018 году
Что задекларировали богатейшие семьи Кремля и правительства
Польша не пустила парусник «Седов» вслед за Эстонией
Ученые раскрыли пользу одинаковых алкогольных привычек в браке
Зеленский заявил об отсутствии уважения к президенту Порошенко
Кейт Миддлтон напророчили королевское будущее
Спорт
ЦСКА — «Авангард»: битва за историю В КХЛ будет новый чемпион - ни один из участников финала Кубка Гагарина главный трофей пока не выигрывал
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о третьей беременности Поклонники уже поздравляют телезвезду в социальных сетях
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь