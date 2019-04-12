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23:15 (мск), источник: Интерфакс

В Тюмени ликвидировали подозреваемых в связях с ИГИЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — В районе спецоперации в одном из домов начался пожар.

Приверженцы ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), по предварительным данным, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщил в пятницу вечером «Интерфаксу» информированный источник.

«Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем», — сказал источник.

Информация о количестве уничтоженных боевиков уточняется.

Ранее источник сообщал о двоих подозреваемых, операцию по задержанию которых проводили в Тюмени силовые структуры.

По словам собеседника агентства, пожарные справились с огнем в частном доме на улице Новоселов в Тюмени, который возник во время проведения контртеррористической операции. «Пожар уже полностью потушили. Работают взрывотехники, обследуют дом», — сказал источник.

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области ранее сообщило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Тюмени.

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По его данным, 12 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев ИГИЛ, планировавших совершение террористического акта в местах массового пребывания людей.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная.

Оперативный штаб в Тюменской области обратился к жителям Тюмени с просьбой с пониманием отнестись к введению режима КТО.

Руководство операцией возложено на начальника регионального управления ФСБ России.

Местные СМИ сообщают о том, что в районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.

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