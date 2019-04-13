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08:28 (мск), источник: ТАСС

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

ТАСС, 13 апреля — По данным НАК, прекращено действие специальных мер и ограничений, введенных на время операции.

Правовой режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Тюмени, отменен в субботу утром. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области.

«Контртеррористическая операция в Тюмени завершена <…> С 6 часов 23 минут (04:23 мск — прим. ТАСС) 13 апреля 2019 года в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени правовой режим контртеррористической операции отменен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с этого же момента прекращают действие специальные меры и ограничения, введенные на время операции.

В пятницу в городе был объявлен режим КТО, в ходе которой уничтожены двое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), готовивших теракты. Свыше ста человек было эвакуировано из зоны оцепления на окраине Тюмени, пункт временного размещения развернут в лицее № 34.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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