В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
ТАСС, 13 апреля — По данным НАК, прекращено действие специальных мер и ограничений, введенных на время операции.
ТАСС, 13 апреля — По данным НАК, прекращено действие специальных мер и ограничений, введенных на время операции.
Правовой режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Тюмени, отменен в субботу утром. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области.
«Контртеррористическая операция в Тюмени завершена <…> С 6 часов 23 минут (04:23 мск — прим. ТАСС) 13 апреля 2019 года в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени правовой режим контртеррористической операции отменен», — говорится в сообщении.
В пятницу в городе был объявлен режим КТО, в ходе которой уничтожены двое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), готовивших теракты. Свыше ста человек было эвакуировано из зоны оцепления на окраине Тюмени, пункт временного размещения развернут в лицее № 34.
===========
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.