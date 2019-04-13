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09:46 (мск), источник: Известия

СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР

Около четырех тысяч записей с именами и личными данными членов Ассоциации академии ФБР оказались в открытом доступе.

Хакеры взломали несколько веб-сайтов, связанных с ФБР, и выгрузили содержимое в Сеть, пишет в субботу, 13 апреля, портал TechCrunch. Название хакерской группировки, причастной к киберпреступлению, не приводится.

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Взломанные сайты были связаны с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, Виргиния. Среди данных, украденных хакерами, не только имена членов ассоциации, но и их адреса, телефонные номера, адреса электронной почты и названия должностей.

Данные доступны на веб-сайте хакеров, которые «учитывая конфиденциальность информации», издание не называет. Сотрудники портала побеседовали с одним из десяти хакеров, которые якобы причастен к атаке. Он заявил, что всего злоумышленники взломали более тысячи правительственных сайтов и теперь занимаются структурированием данных, готовя их к продаже.

11 апреля хакеры из группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Они пообещали ответить на арест журналиста, если его не отпустят из-под стражи.

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