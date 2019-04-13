СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР
Около четырех тысяч записей с именами и личными данными членов Ассоциации академии ФБР оказались в открытом доступе.
Около четырех тысяч записей с именами и личными данными членов Ассоциации академии ФБР оказались в открытом доступе.
Хакеры взломали несколько
Взломанные сайты были связаны с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико, Виргиния. Среди данных, украденных хакерами, не только имена членов ассоциации, но и их адреса, телефонные номера, адреса электронной почты и названия должностей.
Данные доступны на
11 апреля хакеры из группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Они пообещали ответить на арест журналиста, если его не отпустят