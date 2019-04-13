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14:33 (мск), источник: Известия

Высоковольтный кабель разорвался около посольства России в Киеве

Около здания российского посольства в Киеве разорвался высоковольтный кабель, пострадавших нет.

Источник: Известия

Инцидент произошел на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе украинской столицы.

Сначала полицейские получили информацию о взрыве, после чего энергетики «Киевэнерго» сообщили о разрыве кабеля. Об этом говорится в субботу, 13 апреля, в сообщении на сайте киевского управления Национальной полиции Украины.

От разрыва кабеля повреждена брусчатка, представители профильных служб ликвидируют последствия аварии.

31 марта правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже кабеля, обеспечивавшего передачу информации с избирательного участка на выборах президента Украины.

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