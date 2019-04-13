Высоковольтный кабель разорвался около посольства России в Киеве
Около здания российского посольства в Киеве разорвался высоковольтный кабель, пострадавших нет.
Около здания российского посольства в Киеве разорвался высоковольтный кабель, пострадавших нет.
Инцидент произошел на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе украинской столицы.
Сначала полицейские получили информацию о взрыве, после чего энергетики «Киевэнерго» сообщили о разрыве кабеля. Об этом говорится в субботу, 13 апреля, в сообщении на сайте киевского управления Национальной полиции Украины.
От разрыва кабеля повреждена брусчатка, представители профильных служб ликвидируют последствия аварии.
31 марта правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже кабеля, обеспечивавшего передачу информации с избирательного участка на выборах президента Украины.