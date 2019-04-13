Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за отказа России: Грузия приняла "историческое решение"
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о третьей беременности
Из чего на самом деле делают картошку фри
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц
В сети возмутились поведением мамы, которая ехала за рулем с младенцем
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем»
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Семья Порошенко выезжает из страны под вымышленными именами
Слова Началовой перед смертью удивили родных
Трамп в платье-пальто встретилась с женой президента Кореи
Барановская в костюме, Пригожин в худи: звезды на светском рауте
Как выглядит самое жуткое метро в мире (фото)
Какой была Россия 25 лет назад (фото)
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Новосибирской области учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Учительницу из поселка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме, сообщает «НГС. Новости».

Источник: РИА "Новости"

Поводом для возбуждения уголовного дела стала ссора на родительском собрании с матерью ученика, гражданкой Узбекистана.

«Дело в том, что проходило родительское собрание в сельской школе. В ходе собрания у этой учительницы возник конфликт с гражданкой Узбекистана и, по словам этой гражданки, та назвала ее хамкой. Вот эта гражданка Узбекистана написала заявление в прокуратуру за слово “хамка”», — рассказал изданию один из участников движения «За права человека» Василий Ерюков.

Он уточнил, что, согласно свидетельским показания, учительница также назвала женщину оскорбительным словом для граждан из республик Средней Азии и посоветовала «ехать домой».
Читайте также
Как вести себя в соцсетях, если вы учитель: истории из России и еще четырех стран

Свидетель по делу, директор школы Антон Димитрюк, утверждает, что госпожа Оганисян сказала только «учи русский язык» и «хамка». «Замечание было сделано грубовато, конечно. Никаких слов, которые ещё ей инкриминируют как оскорбления по национальному признаку, я не слышал», — сказал он.

По словам правозащитника, мировой суд вынес решение об административном нарушении, но в августе 2018 года делом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района. «Сейчас дело в суде», — добавил господин Ерюков.

Издание отмечает, что Наталью Оганисян обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, последнее заседание по делу состоялось 9 апреля. На нем прокурор ходатайствовал о принудительной психиатрической экспертизе учительницы.

Читайте также

 Хакеры атаковали посетителей порносайтов
Почему Лукашенко ополчился на Россию
СКР возбудил дело после ликвидации двух боевиков ИГ в Тюмени
Посольство Украины в Лондоне оцепили после выстрелов
Губернатор не одобрил поведение россиян во время КТО в Тюмени
Японские художники украсили канализационные люки (фото)
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»
Российский хоккеист ударил упавшего на колени соперника
Спорт
Лучший боксер планеты уничтожил очередного соперника Василий бил так сильно, что сломал руку
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о третьей беременности Поклонники уже поздравляют телезвезду в социальных сетях
Леди
5 платьев, которые нужно купить этой весной Рассказываем о главных платьях сезона, которые ты должна высматривать в магазинах.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь