В Новосибирской области учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Учительницу из поселка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме, сообщает «НГС. Новости».
Учительницу из поселка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме, сообщает «НГС. Новости».
Поводом для возбуждения уголовного дела стала ссора на родительском собрании с матерью ученика, гражданкой Узбекистана.
«Дело в том, что проходило родительское собрание в сельской школе. В ходе собрания у этой учительницы возник конфликт с гражданкой Узбекистана и, по словам этой гражданки, та назвала ее хамкой. Вот эта гражданка Узбекистана написала заявление в прокуратуру за слово “хамка”», — рассказал изданию один из участников движения «За права человека» Василий Ерюков.
Свидетель по делу, директор школы Антон Димитрюк, утверждает, что госпожа Оганисян сказала только «учи русский язык» и «хамка». «Замечание было сделано грубовато, конечно. Никаких слов, которые ещё ей инкриминируют как оскорбления по национальному признаку, я не слышал», — сказал он.
По словам правозащитника, мировой суд вынес решение об административном нарушении, но в августе 2018 года делом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района. «Сейчас дело в суде», — добавил господин Ерюков.
Издание отмечает, что Наталью Оганисян обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, последнее заседание по делу состоялось 9 апреля. На нем прокурор ходатайствовал о принудительной психиатрической экспертизе учительницы.