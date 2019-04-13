СМИ: посольство Украины в Лондоне оцепили после выстрелов на соседней улице
ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство Украины в Лондоне взято в оцепление после выстрелов, раздавшихся на прилегающей улице. Об этом сообщила газета Daily Express.
ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство Украины в Лондоне взято в оцепление после выстрелов, раздавшихся на прилегающей улице. Об этом сообщила газета Daily Express.
Как отмечается в сообщении, перекрыты обе стороны улицы Холланд
В посольстве Украины корреспонденту ТАСС не удалось получить комментария. В
Вместе с тем другая газета Evening Standard со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз. По данным этого издания, никто не пострадал, а в 14:40 (16:40 мск) инцидент уже был исчерпан. Однако в