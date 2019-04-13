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17:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: посольство Украины в Лондоне оцепили после выстрелов на соседней улице

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство Украины в Лондоне взято в оцепление после выстрелов, раздавшихся на прилегающей улице. Об этом сообщила газета Daily Express.

Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд.

В посольстве Украины корреспонденту ТАСС не удалось получить комментария. В Скотленд-Ярде сообщили, что коммюнике по этому поводу будет распространено позднее.

Вместе с тем другая газета Evening Standard со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз. По данным этого издания, никто не пострадал, а в 14:40 (16:40 мск) инцидент уже был исчерпан. Однако в Скотленд-Ярде в ответ на запрос ТАСС отказались подтверждать эту информацию.

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