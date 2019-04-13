В Лондоне атаковали машину посла Украины

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании. Как сообщают британские СМИ, было произведено не менее 10 выстрелов. Сведения о жертвах и пострадавших отсутствуют. Сейчас здание посольства оцеплено, виновник инцидента задержан и доставлен в полицейский участок. На кадрах, опубликованных телеканалом Sky News с места происшествия, видны повреждения на окнах автомобиля.
«Около 10:00 (12:00 мск) в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании, которая была припаркована напротив здания посольства Украины, намеренно протаранили. Полиция была немедленно вызвана, а машина подозреваемого заблокирована. Несмотря на действия полиции, нападающий врезался в машину посла снова», — говорится в сообщении на сайте украинского посольства в Великобритании. В диппредставительстве также подчеркнули, что никто из сотрудников посольства не пострадал.
«Я хотел бы воздать должное офицерам, задействованным сегодня [13 апреля] утром, которые быстро отреагировали на этот инцидент и подвергли себя опасности, как и каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона, — сказал, комментируя происшествие представитель лондонской полиции Энди Уокер. — В соответствии со стандартной процедурой в настоящее время продолжается расследование по факту применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента».
В Скотленд-Ярде подтвердили Sky News, что 40-летний мужчина был арестован на месте происшествия и доставлен в центральную лондонскую больницу после применения огнестрельного оружия. По данным издания, подозреваемый не пострадал. В полиции также уточнили, что происшествие не рассматривается как связанное с терактом. Мотивы нападавшего в настоящий момент неизвестны.