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19:54 (мск), источник: Daily Storm

В Лондоне атаковали машину посла Украины

Британским полицейским пришлось открыть огонь на поражение, чтобы остановить нападавшего.

Полицейские Лондона открыли огонь на поражение возле посольства Украины, чтобы остановить мужчину, намерено въехавшего на автомобиле в машину украинского посла в Великобритании. Как сообщают британские СМИ, было произведено не менее 10 выстрелов. Сведения о жертвах и пострадавших отсутствуют. Сейчас здание посольства оцеплено, виновник инцидента задержан и доставлен в полицейский участок. На кадрах, опубликованных телеканалом Sky News с места происшествия, видны повреждения на окнах автомобиля.

«Около 10:00 (12:00 мск) в субботу, 13 апреля, служебную машину посла Украины в Великобритании, которая была припаркована напротив здания посольства Украины, намеренно протаранили. Полиция была немедленно вызвана, а машина подозреваемого заблокирована. Несмотря на действия полиции, нападающий врезался в машину посла снова», — говорится в сообщении на сайте украинского посольства в Великобритании. В диппредставительстве также подчеркнули, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

«Я хотел бы воздать должное офицерам, задействованным сегодня [13 апреля] утром, которые быстро отреагировали на этот инцидент и подвергли себя опасности, как и каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона, — сказал, комментируя происшествие представитель лондонской полиции Энди Уокер. — В соответствии со стандартной процедурой в настоящее время продолжается расследование по факту применения полицейскими огнестрельного оружия во время этого инцидента».

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В Скотленд-Ярде подтвердили Sky News, что 40-летний мужчина был арестован на месте происшествия и доставлен в центральную лондонскую больницу после применения огнестрельного оружия. По данным издания, подозреваемый не пострадал. В полиции также уточнили, что происшествие не рассматривается как связанное с терактом. Мотивы нападавшего в настоящий момент неизвестны.

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