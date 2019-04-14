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12:35 (мск), источник: Интерфакс

На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием депутата Милонова

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки в Кировском районе Петербурга, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламентария в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, повреждение коробки передач произошло из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки. Кроме того, у автомобиля был поврежден бампер.

«Милонов потребовал у сотрудников штрафстоянки на месте составить необходимые документы для фиксации повреждений. Однако его просьба была проигнорирована, и его пытались вытолкать из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление с его слов», — сообщили в пресс-службе.

Официальным комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Интерфакс» пока не располагает.

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