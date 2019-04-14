На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием депутата Милонова

По его словам, повреждение коробки передач произошло из-за неправильных действий сотрудников штрафстоянки. Кроме того, у автомобиля был поврежден бампер.
«Милонов потребовал у сотрудников штрафстоянки на месте составить необходимые документы для фиксации повреждений. Однако его просьба была проигнорирована, и его пытались вытолкать из помещения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили заявление с его слов», — сообщили в пресс-службе.
Официальным комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Интерфакс» пока не располагает.