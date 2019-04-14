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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».

Источник: РИА "Новости"

По данным УМВД по республике, в результате побега дежурный сотрудник изолятора получил телесные повреждения.

«Сейчас мы устанавливаем обстоятельства произошедшего, выясняем, по каким статьям сбежавшим были предъявлены обвинения. Это разные статьи. По факту побега назначена служебная проверка», — сообщили «Ъ» в пресс-службе УМВД.

Информацию о состоянии сотрудника, получившего травмы и о характере травм в полиции не уточнили.

Оксана Павлова, Новосибирск.

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