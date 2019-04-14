В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
По данным УМВД по республике, в результате побега дежурный сотрудник изолятора получил телесные повреждения.
«Сейчас мы устанавливаем обстоятельства произошедшего, выясняем, по каким статьям сбежавшим были предъявлены обвинения. Это разные статьи. По факту побега назначена служебная проверка», — сообщили «Ъ» в
Информацию о состоянии сотрудника, получившего травмы и о характере травм в полиции не уточнили.
Оксана Павлова, Новосибирск.