В МВД сообщили, что четверо из девяти сбежавших из изолятора в Туве были осуждены
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ведется поиск.
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ведется поиск.
Четверо из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве были осуждены и ожидали этапирования для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».
«Азан Аян осужден на семь лет колонии строгого режима по ст. 162 УК РФ (“Разбой”), Иризу Алтул осужден по ч. 2 ст. 111 (“Причинения тяжкого вреда здоровью”) на четыре года колонии строгого режима, Кежигет Орлан осужден на семь лет по ч. 4 ст. 162 (“Разбой”), Хомуско Аис осужден на шесть лет по ч. 2 ст. 161 (“Грабеж”). Все они ожидали дальнейшего этапа», — сказал собеседник агентства.
По его словам, остальные пятеро сбежавших были задержаны по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений, краже, разбое и нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Поиск сбежавших осуществляется во взаимодействии с полицейскими из Хакасии и Красноярского края.
Побег был совершен 14 апреля. В результате дежурный сотрудник получил телесные повреждения. Следственный комитет начал проверку по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).