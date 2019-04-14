Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за отказа России: Грузия приняла "историческое решение"
Собаку признали возможной причиной крушения самолета
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
Жена Игоря Николаева рассекретила диету Аллы Пугачевой
Заработать на недвижимости станет сложнее
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
«Королева с принцессой»: Кети Топурия позабавила сеть снимком с дочкой
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках
Жена исчезнувшего из эфира ведущего рассказала о его состоянии
Екатерина Андреева нагло врала о своем возрасте
Знаменитости, простившие измены и сохранившие брак
Конкурс «Мисс Россия 2019» выиграла студентка из Азова
Ксения Собчак носит леопардовую шляпу и юбку «из жирафа»
Исполнительница советских эротических ролей показала фото
Су-57 бомбит: истребитель РФ вернулся в Сирию
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
12Военный переворот в Судане
17:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из ИВС

В селе Кызыл-Мажалык (республика Тыва) задержан один из девяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания. В правоохранительных органах сообщили «Ъ», что при задержании сбежавший сопротивления не оказывал.

В воскресенье, 14 апреля, совершили побег девять заключенных, содержавшихся в ИВС «Барун-Хемчикский». При побеге они нанесли травмы сотруднику изолятора. По данным следователей, нападение произошло при выводе из камер двоих задержанных. Они напали на полицейского и начали его душить, после чего несколько раз ударили ножом. После этого, заключенные открыли камеры изолятора и с семью другими задержанными совершили побег. Сотрудник полиции госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает, уточнили в СКР республики.

Следственным управлением по республике возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей (ст. 317 УК РФ). Также следственные органы возбудили дело о побеге девяти заключенных ИВС (ч. 3 ст. 313 УК РФ).

Розыск восьмерых заключенных продолжается. Среди совершивших побег осужденные по статьям умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой, а также по статьям убийство и кража.

Оксана Павлова, Новосибирск.

 Хакеры атаковали посетителей порносайтов
Почему Лукашенко ополчился на Россию
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Порошенко приехал на стадион для дебатов с Зеленским
Американец за 50 лет создал «волшебный» сад (фото)
Конкурс «Мисс Россия-2019» выиграла студентка из Азова
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Спорт
«Сбитый летчик» Карпин против «Спартака» «Ростов» и «Спартак» связаны между собой тысячей ниточек. Как бы не задохнуться во взаимных объятиях
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини Среди них есть фотография, на которой Меган всего несколько часов от роду
Леди
Варнава, Семенович, Басков погуляли на дне рождения Навки Фигуристке исполнилось 44 года
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь