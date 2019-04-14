Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из ИВС
В селе
В селе
В воскресенье, 14 апреля, совершили побег девять заключенных, содержавшихся в ИВС «Барун-Хемчикский». При побеге они нанесли травмы сотруднику изолятора. По данным следователей, нападение произошло при выводе из камер двоих задержанных. Они напали на полицейского и начали его душить, после чего несколько раз ударили ножом. После этого, заключенные открыли камеры изолятора и с семью другими задержанными совершили побег. Сотрудник полиции госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает, уточнили в СКР республики.
Следственным управлением по республике возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей (ст. 317 УК РФ). Также следственные органы возбудили дело о побеге девяти заключенных ИВС (ч. 3 ст. 313 УК РФ).
Розыск восьмерых заключенных продолжается. Среди совершивших побег осужденные по статьям умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой, а также по статьям убийство и кража.
Оксана Павлова, Новосибирск.