Силы ПНС Ливии сбили самолет армии Хафтара
Военные правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили
Военные правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили
«Силы ливийской армии сбили вражеский самолет, который готовился к проведению воздушных налетов в районе Вади ар-Раби», — заявил представитель сил ПНС Мухаммед Гнуну.
По данным ТАСС, ранее в этот день в районе Айн Зара были обстреляны позиции ЛНА. В национальной армии информацию пока не комментировали.
Район Вади
Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает избранный народом парламент и базируется в Тобруке. Страна оказалась разделенной на две части с начала конфликта в 2011 году.
8 апреля силы Хафтара атаковали единственный действующий в Триполи аэропорт Митига, воздушная гавань возобновила работу лишь на следующий день. Еще через день национальная армия сбила военный самолет правительства в небе над Триполи. Потерю судна в ПНС опровергли.
В 2011 году США и страны Евросоюза поддержали ливийских повстанцев и госпереворот. В результате «арабской весны» ливийский лидер Муамар Каддафи был убит. По числу жертв конфликт стал самым крупным на Ближнем Востоке, не считая войны в Сирии.