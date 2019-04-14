Morta Mirjana Markovic, vedova del politico serbo Slobodan Milosevic https://t.co/k6kSle4hIp pic.twitter.com/vAdMqNYBvA— NewsMondo (@NewsMondo1) 14 апреля 2019 г.
Скончалась вдова экс-президента Югославии Милошевича
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович, сообщает в воскресенье BBC News.
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