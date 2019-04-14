Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытая страна: какой была Россия 25 лет назад (много фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем»
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Дженнифер Лопез показала, как ее дети ладят с Алексом Родригесом
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем»
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Раскрыта позорная тайна Екатерины Андреевой
Знаменитости, простившие измены и сохранившие брак
Редкий выход: Рианна на свидании с женихом-миллиардером
Жена Игоря Николаева рассекретила диету Аллы Пугачевой
Исполнительница советских эротических ролей показала фото
Су-57 бомбит: истребитель РФ вернулся в Сирию
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
10Скончался Алексей Булдаков
14 апреля, источник: Интерфакс

Скончалась вдова экс-президента Югославии Милошевича

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович, сообщает в воскресенье BBC News.

Как сообщил агентству друг семьи экс-президента Милутин Мрконич, Маркович скончалась в московской больнице. Он также добавил, что дата и место похорон пока еще обсуждаются.

Маркович покинула Сербию в феврале 2003 года, после того, как Слободан Милошевич был отдан под Международный уголовный трибунал в Гааге. В 2005 году она была объявлена в международный розыск. Согласно данным Федеральной миграционной службы России, вдова и ее сын Марко получили в России статус беженцев в марте 2006 года.

В 2018 году суд в Сербии приговорил вдову Милошевича к году тюремного заключения. По данным следствия, она занималась незаконным распределением государственных квартир.

Умер старший брат Слободана Милошевича
Во время загрузки произошла ошибка.
29 января 2013© Ньюстюб
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Силы ПНС Ливии сбили самолет армии Хафтара
Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из изолятора
Американец за 50 лет создал «волшебный» сад (фото)
На Урале и в Сибири проведут «перепись» хвостохранилищ
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Спорт
«Зенит» разбил «Анжи»: отрыв от «Краснодара» и «Локо» — 6 очков Азмун забил, но снова запорол выход один на один
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
СМИ раскрыли, каким будет «Русский Prado» от марки УАЗ Ранее стало известно, что марка УАЗ планирует построить внедорожник на абсолютно новой платформе, который будет стоить около 1,5 миллиона рублей
Кино
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем» Звезда «Ворониных» рассказала о своей новой работе в кино и проблемах с востребованностью, отношениях с коллегами по цеху, боязни откровенных сцен, совместной работе с мужем и кинокарьере дочери
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Что не так с вашей кроватью или спальней
Дети
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини Среди них есть фотография, на которой Меган всего несколько часов от роду
Леди
Варнава, Семенович, Басков погуляли на дне рождения Навки Фигуристке исполнилось 44 года
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь