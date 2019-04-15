Средства «Роснано» остались при делах
Возобновлено расследование в отношении Леонида Меламеда, а Андрею Горькову оставили второе обвинение.
Возобновлено расследование в отношении Леонида Меламеда, а Андрею Горькову оставили второе обвинение.
Как стало известно «Ъ», Басманный суд столицы отказал в жалобе на действия следствия защите бывшего управляющего директора АО «Роснано» по инвестициям Андрея Горькова. Адвокаты требовали прекратить второе уголовное дело
Заново рассмотреть жалобу защиты Андрея Горькова Басманный суд обязала апелляционная инстанция Мосгорсуда. Адвокаты Антон Голышев и Сергей Дрозда еще в прошлом году обратились в суд с жалобой на действия следователей ГСУ Следственного комитета России. Как пояснил «Ъ» господин Дрозда, они настаивали на том, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июне прошлого года было возбуждено незаконно, и требовали отменить соответствующее постановление руководителя следственной бригады Сергея Михайлова.
Однако Басманный суд отказал защите в удовлетворении жалобы и во второй раз. «Мы уже обжаловали это решение как незаконное в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — сообщили «Ъ» представители Андрея Горькова.
Напомним, что управляющий директор «Роснано» по инвестициям Горьков был задержан еще в июне 2017 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Речь шла о нанесении ущерба АО в 2011—2013 годах, когда господин Горьков, якобы действуя в ущерб своей компании, размещал средства в ООО КБ «Смоленский банк», в результате исчезли более 730 млн руб. Категорически отрицавший свою вину
Однако за день до планировавшегося освобождения
Защита считает, что апелляционная инстанция приняла во внимание позицию адвокатов и прокуратуры, настаивавших, что новое дело — лишь эпизод предыдущего, а понадобилось оно следствию лишь для того, чтобы не освобождать господина Горькова из СИЗО. Интересно, что почти сразу после освобождения
«Слушания неоднократно переносились», — сказал «Ъ» Сергей Дрозда. По его словам, причиной было то обстоятельство, что следственное ведомство не могло вовремя представить свое отношение к поданной жалобе. Между тем адвокаты Андрея Горькова подали ходатайство о привлечении к слушаниям адвоката, представлявшего интересы «Роснано» как потерпевшей стороны. Любопытно, что АО получило такой статус именно решением следствия, а сама компания пострадавшей себя не считает. Впрочем, заседание в итоге прошло без участия представителей «Роснано». Это обстоятельство наряду с тем, что суд, по мнению защиты, проигнорировал ее доводы, послужило поводом для подачи апелляционной жалобы. «В разъяснениях пленума Верховного суда, обязательных для применения судами нижестоящих инстанций, четко говорится о необходимости присутствия представителей потерпевшей стороны при рассмотрении жалоб о законности возбуждения уголовного дела», — пояснил «Ъ» Сергей Дрозда. Он также отметил, что на слушаниях в Мосгорсуде неожиданно свою позицию поменяли прокуроры, ранее поддерживавшие следствие, но теперь вставшие на сторону адвокатов.
Повторное отклонение жалобы, по мнению адвоката, произошло по формальным основаниям, связанным с «серьезными процессуальными нарушениями, которые ограничивали право потерпевшего на доступ к справедливому правосудию». «По существу вопрос о законности возбуждения второго уголовного дела не разрешен, и точки над i не расставлены», — резюмировал господин Дрозда. «Надо понять, насколько Андрею Горькову тяжело: он год пробыл в СИЗО, уже полгода находится хоть и на свободе, но под следствием, хотя никаких следственных действий с ним не проводится», — добавил господин Дрозда.
Отметим, что новый поворот в деле Андрея Горькова произошел на фоне возобновления уголовного дела в отношении
Сергей Сергеев