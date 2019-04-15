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03:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Средства «Роснано» остались при делах

Возобновлено расследование в отношении Леонида Меламеда, а Андрею Горькову оставили второе обвинение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Басманный суд столицы отказал в жалобе на действия следствия защите бывшего управляющего директора АО «Роснано» по инвестициям Андрея Горькова. Адвокаты требовали прекратить второе уголовное дело топ-менеджера о мошенничестве с инвестиционными средствами компании, настаивая, что новое обвинение является эпизодом первого расследования. Тем временем СКР возобновил другое громкое расследование, связанное со средствами «Роснано», в отношении экс-главы компании Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата более 220 млн руб. под видом оказания компании консультационных услуг.

Заново рассмотреть жалобу защиты Андрея Горькова Басманный суд обязала апелляционная инстанция Мосгорсуда. Адвокаты Антон Голышев и Сергей Дрозда еще в прошлом году обратились в суд с жалобой на действия следователей ГСУ Следственного комитета России. Как пояснил «Ъ» господин Дрозда, они настаивали на том, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июне прошлого года было возбуждено незаконно, и требовали отменить соответствующее постановление руководителя следственной бригады Сергея Михайлова.

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Однако Басманный суд отказал защите в удовлетворении жалобы и во второй раз. «Мы уже обжаловали это решение как незаконное в апелляционной инстанции Мосгорсуда», — сообщили «Ъ» представители Андрея Горькова.

Напомним, что управляющий директор «Роснано» по инвестициям Горьков был задержан еще в июне 2017 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Речь шла о нанесении ущерба АО в 2011—2013 годах, когда господин Горьков, якобы действуя в ущерб своей компании, размещал средства в ООО КБ «Смоленский банк», в результате исчезли более 730 млн руб. Категорически отрицавший свою вину топ-менеджер провел в СИЗО ровно год — предельный срок содержания под стражей по данной статье. При этом, как пояснил Сергей Дрозда, за это время с участием его подзащитного не было проведено ни одного следственного действия.

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Суд освободил бывших руководителей «Роснано»

Однако за день до планировавшегося освобождения топ-менеджера из «Матросской Тишины» СКР возбудил новое уголовное дело о мошенничестве. Согласно материалам этого расследования, действиями господина Горькова якобы был причинен ущерб «Роснано» на сумму 200 млн руб. в рамках так и не реализованного проекта по выпуску автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур. Андрей Горьков вновь был арестован Басманным судом, однако на этот раз ненадолго: Мосгорсуд освободил высокопоставленного сотрудника «Роснано».

Защита считает, что апелляционная инстанция приняла во внимание позицию адвокатов и прокуратуры, настаивавших, что новое дело — лишь эпизод предыдущего, а понадобилось оно следствию лишь для того, чтобы не освобождать господина Горькова из СИЗО. Интересно, что почти сразу после освобождения топ-менеджер «Роснано» вернулся на работу, правда, уже в другой должности. Тем временем его адвокаты подали жалобу в Басманный суд, требуя признать действия СКР по второму делу незаконными.

«Слушания неоднократно переносились», — сказал «Ъ» Сергей Дрозда. По его словам, причиной было то обстоятельство, что следственное ведомство не могло вовремя представить свое отношение к поданной жалобе. Между тем адвокаты Андрея Горькова подали ходатайство о привлечении к слушаниям адвоката, представлявшего интересы «Роснано» как потерпевшей стороны. Любопытно, что АО получило такой статус именно решением следствия, а сама компания пострадавшей себя не считает. Впрочем, заседание в итоге прошло без участия представителей «Роснано». Это обстоятельство наряду с тем, что суд, по мнению защиты, проигнорировал ее доводы, послужило поводом для подачи апелляционной жалобы. «В разъяснениях пленума Верховного суда, обязательных для применения судами нижестоящих инстанций, четко говорится о необходимости присутствия представителей потерпевшей стороны при рассмотрении жалоб о законности возбуждения уголовного дела», — пояснил «Ъ» Сергей Дрозда. Он также отметил, что на слушаниях в Мосгорсуде неожиданно свою позицию поменяли прокуроры, ранее поддерживавшие следствие, но теперь вставшие на сторону адвокатов.

Повторное отклонение жалобы, по мнению адвоката, произошло по формальным основаниям, связанным с «серьезными процессуальными нарушениями, которые ограничивали право потерпевшего на доступ к справедливому правосудию». «По существу вопрос о законности возбуждения второго уголовного дела не разрешен, и точки над i не расставлены», — резюмировал господин Дрозда. «Надо понять, насколько Андрею Горькову тяжело: он год пробыл в СИЗО, уже полгода находится хоть и на свободе, но под следствием, хотя никаких следственных действий с ним не проводится», — добавил господин Дрозда.

Отметим, что новый поворот в деле Андрея Горькова произошел на фоне возобновления уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда. Как рассказывал «Ъ», ему, а также бывшему финансовому директору АО Святославу Понурову СКР инкриминировал хищение и растрату в 2008 году более 220 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) под видом оказания консультационных услуг компании. Дело направлялось для рассмотрения в Черемушкинский райсуд Москвы, но в конце 2017 год судья вернул его для доследования. Как пояснил «Ъ» представляющий интересы «Роснано» адвокат Александр Аснис, прокуратура пыталась обжаловать это решение, но безуспешно. В результате после года ожидания материалы наконец вернулись из Генпрокуратуры в СКР тому же следователю Сергею Михайлову. «Мы получили официальное уведомление от следователя о возобновлении предварительного следствия», — сообщил «Ъ» господин Аснис. Защита называет следствие «вялотекущим». Как утверждают источники «Ъ», в рамках возобновленного дела был допрошен господин Понуров, но самого Леонида Меламеда к следователю еще не вызывали. Интересно, что уже в статусе подследственного господин Меламед недавно приезжал в Басманный суд столицы, чтобы выступить поручителем экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний, при избрании последнему меры пресечения.

Сергей Сергеев

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24 ноября 2017© Ньюстюб
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