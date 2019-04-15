Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Спасатели в Казани в воскресенье получили вызовы из нескольких домов
КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Спасатели в Казани в воскресенье получили вызовы из нескольких домов
«С 21.23 до 23.00 мск 14 апреля поступали сообщении о том, что по адресам: Казань, улица Чистопольская, дома 41, 43, 38, улица Четаева, дом 34, улица Мусина, дом 1, происходит вибрация домов. Произведен объезд домов, проведен опрос жителей данных домов, которые вышли на улицы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели обошли квартиры в данных домах, чтобы зафиксировать наличие толчков. В результате вибраций зафиксировано не было. Со слов жителей, толчки были с периодичностью в 15 минут, тряслись люстры, ощущалась небольшая вибрация.
Как выяснили спасатели, эпицентром толчков было здание дворца спорта «Татнефть-Арена», где проходил концерт. Собеседник агентства уточнил, что по окончании мероприятия вибрации прекратились, угрозы обрушения зданий нет.
В «Татнефть-Арене» 14 апреля проходил концерт певца Макса Коржа.