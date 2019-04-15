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12:32 (мск), источник: РИА Новости

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Спасатели в Казани в воскресенье получили вызовы из нескольких домов из-за вибрации, причиной которой, как выяснилось, стал концерт Макса Коржа в расположенном неподалеку дворце спорта «Татнефть-Арена», сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Татарстану.

Источник: РИА Новости

«С 21.23 до 23.00 мск 14 апреля поступали сообщении о том, что по адресам: Казань, улица Чистопольская, дома 41, 43, 38, улица Четаева, дом 34, улица Мусина, дом 1, происходит вибрация домов. Произведен объезд домов, проведен опрос жителей данных домов, которые вышли на улицы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели обошли квартиры в данных домах, чтобы зафиксировать наличие толчков. В результате вибраций зафиксировано не было. Со слов жителей, толчки были с периодичностью в 15 минут, тряслись люстры, ощущалась небольшая вибрация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как выяснили спасатели, эпицентром толчков было здание дворца спорта «Татнефть-Арена», где проходил концерт. Собеседник агентства уточнил, что по окончании мероприятия вибрации прекратились, угрозы обрушения зданий нет.

В «Татнефть-Арене» 14 апреля проходил концерт певца Макса Коржа.

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