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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах

Временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах за прошлый год. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Ставицкую.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат подчеркнула, что финансовые документы переданы в установленный законом срок. При этом Арашуков отправил из СИЗО приблизительную информацию, так как не получил от Совфеда справку 2-НДФЛ.

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Ранее вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев сообщил, что Рауф Арашуков не подал к 1 апреля декларацию. Несвоевременное предоставление информации о доходах может стать основанием для прекращения полномочий. Его отстранили от должности 12 марта.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Помимо причастности к убийствам, он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходит еще восемь человек.

Бывший сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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27 марта© Ньюстюб
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