Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах
Временно отстраненный от должности сенатор от
Временно отстраненный от должности сенатор от
Адвокат подчеркнула, что финансовые документы переданы в установленный законом срок. При этом Арашуков отправил из СИЗО приблизительную информацию, так как не получил от Совфеда справку 2-НДФЛ.
Ранее
Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Помимо причастности к убийствам, он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».
Бывший сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.