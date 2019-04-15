В соборе Парижской Богоматери произошел пожар
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Возгорание произошло в одной из главных достопримечательностей Парижа — соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Возгорание произошло в одной из главных достопримечательностей Парижа — соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.
На многочисленных видео очевидцев, размещенных в Twitter, видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.
В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Причина возгорания уточняется.