Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
В Москве уходивший от погони водитель каршеринга убил человека
11 звезд, добившихся успеха несмотря на аутизм (фото)
55-летняя Азиза впервые выходит замуж
Заработать на недвижимости станет сложнее
Показаны редкие снимки полководцев Победы в домашней обстановкеНекоторые фотографии из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Потеря Японией самолета F35 стала кошмаром для США
Муж защитил Гагарину от нападок после ее проигрыша в шоу в Китае
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем»
Лучше не стало: кто позорит «Спартак»
Когда рассудят Кокорина и Мамаева
Анастасия Волочкова устроила сюрприз для возлюбленного
Лере Кудрявцевой посоветовали сменить стилиста
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
16Умер режиссер Георгий Данелия
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
20:24 (мск), источник: РИА Новости

В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Возгорание произошло в одной из главных достопримечательностей Парижа — соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.

Источник: AFP 2019

На многочисленных видео очевидцев, размещенных в Twitter, видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

В настоящее время часть собора закрыта лесами, там шли реставрационные работы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Причина возгорания уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 'С Донбассом поступим по-новому': Зеленский взорвал политику Украины
Британцы опять раскрыли тайну гибели президента Польши под Смоленском
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Пилоты бросили пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Показаны редкие снимки полководцев Победы в домашней обстановке
Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
«Это благословение». Джек Ма призвал работать 72 часа в неделю
В оренбургском лесу нашли мертвого крокодила
Спорт
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий разговор Московский клуб проиграл два матча подряд в чемпионате России
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Новый внедорожник «Мерседес»: представлен «минигелик» GLB Одна из самых важных премьер автосалона в Шанхае — это новейший внедорожник Mercedes-Benz GLB, который уже успели прозвать «минигеликом»
Кино
Алсу эмоционально отреагировала на вылет дочки из «Голоса. Дети» 10-летняя Микелла Абрамова, которая выступала в команде Светланы Лободы, не прошла в финал шоу
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
Дети Аллы Пугачевой довели ее до слез своим поздравлением Лиза и Гарри признались маме в любви
Леди
«Хороший хирург»: фанаты не узнали Светлану Лободу на новом фото В сети обсуждают свежий снимок певицы.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь