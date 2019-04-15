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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в Соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.

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13
фотографий
13
фотографий

В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.

О возгорании в Соборе парижской Богоматери стало известно ранее 15 апреля. Представитель собора Андре Фино заявил, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени. Позднее обрушился шпиль здания.

Происходящее сняли на видео многочисленные очевидцы.

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Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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