Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в Соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.
Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в Соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.
В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.
О возгорании в Соборе парижской Богоматери стало известно ранее 15 апреля. Представитель собора Андре Фино заявил, что пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени. Позднее обрушился шпиль здания.
Происходящее сняли на видео многочисленные очевидцы.
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.