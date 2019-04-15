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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Собору Парижской Богоматери предсказали полное разрушение

Собор Парижской Богоматери, который загорелся вечером 15 апреля, может серьезно пострадать. Об этом сообщает представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.

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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось», — рассказал он. По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Пожар охватил новые уровни здания и приближается к смотровой площадке. Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных. Данных о пострадавших пока не поступало.

О возгорании в соборе Парижской Богоматери стало известно ранее 15 апреля. Пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени, заявлял Фино.

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Позднее обрушился шпиль здания. Происходящее сняли на видео многочисленные очевидцы.

Отмечалось, что вероятной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых были возведены строительные леса высотою около 100 метров.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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