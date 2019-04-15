Трамп считает, что собор Парижской Богоматери может сгореть дотла

Американский лидер сообщил об этом во время проходящего в штате Миннесота круглого стола, посвященного вопросам экономики и налоговой реформы.
«Я связался с представителями Франции. У них ужасный пожар», — отметил президент. Он не указал, с кем провел переговоры. Трамп подчеркнул, что собор «величественнее почти любого музея в мире».
«Это ужасно, и похоже, что он сгорит дотла, — сказал лидер США. — Это часть нашей культуры, это часть нашей жизни, я был там. Нет другого такого собора в мире, как этот. Это одно из величайших сокровищ мира». При этом Трамп добавил, что пожар в соборе «несколько омрачает» форум в Миннесоте.
Пожар возник на верхних уровнях собора примерно в 18:50 (19:50 мск). Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.