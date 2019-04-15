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22:26 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что собор Парижской Богоматери может сгореть дотла

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонные переговоры с представителями властей Франции в связи с пожаром, возникшим в соборе Парижской Богоматери.

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фотографии
33
фотографии

Американский лидер сообщил об этом во время проходящего в штате Миннесота круглого стола, посвященного вопросам экономики и налоговой реформы.

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«Я связался с представителями Франции. У них ужасный пожар», — отметил президент. Он не указал, с кем провел переговоры. Трамп подчеркнул, что собор «величественнее почти любого музея в мире».

«Это ужасно, и похоже, что он сгорит дотла, — сказал лидер США. — Это часть нашей культуры, это часть нашей жизни, я был там. Нет другого такого собора в мире, как этот. Это одно из величайших сокровищ мира». При этом Трамп добавил, что пожар в соборе «несколько омрачает» форум в Миннесоте.

Пожар возник на верхних уровнях собора примерно в 18:50 (19:50 мск). Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Собор Парижской Богоматери охвачен огнем
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21:57 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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