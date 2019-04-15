Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Пожар
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Пожар
Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание — «сложное».
Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.
Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе, цитирует Le Monde Грегуара. По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.
Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
Западные СМИ отмечают, что ранее в результате пожара обрушилась крыша собора вместе с центральным шпилем. На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.
В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.