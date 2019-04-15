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23:01 (мск), источник: Интерфакс

Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Пожар по-прежнему бушует в соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар указал, что мощность пожара «поразительно сильная», сообщает газета Le Monde.

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фотографии

Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание — «сложное».

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.

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Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе, цитирует Le Monde Грегуара. По его словам, первоначальной задачей спасателей было избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. Газета отмечает, что на месте пожара работают сотни сотрудников пожарных служб.

Информации о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Источник: AFP 2019

Западные СМИ отмечают, что ранее в результате пожара обрушилась крыша собора вместе с центральным шпилем. На месте происшествия побывал президент страны Эмманюэль Макрон.

В пожарной службе в свою очередь сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Горит Собор Парижской Богоматери: о причинах пожара и его последствиях
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22:42 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
Событий пока нет
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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