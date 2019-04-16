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00:49 (мск), источник: РИА Новости

Российский эксперт назвал главную сложность при тушении Нотр-Дама

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сильный пожар в парижском Нотр-Даме объясняется тем, что огонь по горючим материалам на строительных лесах распространяется по вертикали практически мгновенно, при этом ситуацию осложняют средневековые узкие подъезды, рассказал РИА Новости доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман.

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Крупнейший пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.

Развитие пожара объясняется тем, что в базилике шли реставрационные работы. По этой причине здание было окружено строительными лесами.

«Если смотреть на видеосъемки, то можно видеть, что здание собора практически со всех сторон было окружено конструкциями строительных лесов, с которых и производились реставрационные работы. А что такое леса? Строительные леса — это источник добавочной пожарной нагрузки», — рассказал Ройтман.

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Как объяснил эксперт, настилы строительных лесов чаще всего сделаны из древесины. Кроме этого, на лесах обычно устраиваются временные склады материалов, которые используются для реставрации, в том числе и горючие материалы, кроме того, грузы доставляют в картонной таре.

Ройтман рассказал, что в силу аэродинамических особенностей огонь по строительным лесам распространяется очень быстро, такой пожар потушить крайне сложно, учитывая средневековые узкие подъезды.

«Если возникает возгорание внизу, то огонь почти мгновенно по горючим материалам, находящимся на лесах, распространяется по вертикали. Это самое страшное, и это мы наблюдаем сейчас. Бороться с такими пожарами чрезвычайно сложно. Видно, что те струи воды, которые парижские пожарные направляют на открытое пламя, — их мощность недостаточна. Пожар продолжает развиваться, и это самая главная опасность для уникального здания», — рассказал эксперт.

Пожар, как рассказал эксперт, скорее всего, произошел из-за нарушения правил техники безопасности при проведении реставрационных работ.

Помимо этого сложность создает и то, объяснил Ройтман, что во время реставрации система пожарной защиты функционирует недостаточно эффективно.

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«По поводу источника зажигания пока сказать сложно — с этим будут разбираться комиссии. На мой взгляд, с большой вероятностью причиной пожара послужила неосторожность в обращении с огнем при проведении реставрационных работ», — рассказал Ройтман.

Что же касается восстановления собора, рассказал эксперт, то, учитывая значимость здания собора Парижской Богоматери и современный уровень строительной техники, провести такие работы возможно, и это будет сделано.

«Современная техника и материалы позволяют восстановить объекты любой сложности. Есть великолепные мастера, которые смогут восстановить здание, Но, к сожалению, это будет не историческое здание, а “новодел”», — заключил эксперт.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
 Пожар в соборе Парижской Богоматери
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