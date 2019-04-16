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01:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй раз за вечер прибыл к собору Парижской Богоматери, где продолжается тушение пожара.

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фотографий
38
фотографий
38
фотографий

«Сгорела сама история Франции», — приводит «РИА Новости» слова французского лидера.

Он заявил, что собор будет восстановлен. Пожар господин Макрон назвал ужасной драмой и поблагодарил пожарных за работу.

Источник: Reuters

Президент сообщил, что предстоящие часы тушения пожара будут крайне сложными, но основную часть здания удалось спасти.

Источник: Reuters

Эмманюэль Макрон считает, что при пожаре в Нотр-Даме удалось избежать худшего, также он выразил поддержку католикам Франции и всего мира в Святую неделю перед Пасхой. К восстановлению собора будут привлечены лучшие таланты современности, заявил господин Макрон.

За два часа пламя, предположительно вспыхнувшее на лесах реставраторов, уничтожило готический шпиль и обрушило крышу здания.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Директор московского Музея архитектуры Елизавета Лихачева о последствиях пожара в соборе Парижской Богоматери
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01:28 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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