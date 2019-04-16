Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери
Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй раз за вечер прибыл к собору Парижской Богоматери, где продолжается тушение пожара.
Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй раз за вечер прибыл к собору Парижской Богоматери, где продолжается тушение пожара.
«Сгорела сама история Франции», — приводит «РИА Новости» слова французского лидера.
Он заявил, что собор будет восстановлен. Пожар господин Макрон назвал ужасной драмой и поблагодарил пожарных за работу.
Президент сообщил, что предстоящие часы тушения пожара будут крайне сложными, но основную часть здания удалось спасти.
Эмманюэль Макрон считает, что при пожаре в
За два часа пламя, предположительно вспыхнувшее на лесах реставраторов, уничтожило готический шпиль и обрушило крышу здания.