Молитвы и слезы. Парижане потрясены пожаром в главном соборе Франции
Пожарные в свою очередь сообщают, что продвижение огня остановлено, а фасад здания и обе колокольни удалось спасти.
Пожарные в свою очередь сообщают, что продвижение огня остановлено, а фасад здания и обе колокольни удалось спасти.
ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Жители и гости французской столицы несколько часов не расходятся из района острова Сите, на котором расположен собор Парижской Богоматери. Несмотря на установленный периметр безопасности, люди стараются как можно ближе подойди к зданию, в котором возник сильный пожар, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Многие из них, не скрывая чувств, плачут и молятся за спасение этого символа Парижа.
Некоторые туристы признались, что специально приехали во Францию, чтобы побывать в соборе Парижской Богоматери. «Мы планировали посетить собор во вторник, хотели подняться с детьми на колокольню», — сказала корреспонденту ТАСС туристка из Мурманска, которая также шептала слова молитвы.
«Я услышала пожарную сигнализацию и вышла на улицу вместе с толпой», — рассказала свидетельница пожара, находившаяся в здании в момент возгорания.
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Десятки струй воды были направлены на очаг пожара. Металлические конструкции были раскалены докрасна. Из здания вырывались языки пламени, захватывая все новые площади.
Многие отказывались верить в негативный исход. «Собор не может быть утрачен безвозвратно в пасхальную неделю», — сказал корреспонденту ТАСС путешественник из Испании.
И немногим позже начальник парижской пожарной охраны генерал
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.
Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции. В 2013 году собор отметил свое 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.