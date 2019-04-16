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02:15 (мск), источник: ТАСС

Молитвы и слезы. Парижане потрясены пожаром в главном соборе Франции

Пожарные в свою очередь сообщают, что продвижение огня остановлено, а фасад здания и обе колокольни удалось спасти.

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37
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37
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ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Жители и гости французской столицы несколько часов не расходятся из района острова Сите, на котором расположен собор Парижской Богоматери. Несмотря на установленный периметр безопасности, люди стараются как можно ближе подойди к зданию, в котором возник сильный пожар, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Многие из них, не скрывая чувств, плачут и молятся за спасение этого символа Парижа.

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Некоторые туристы признались, что специально приехали во Францию, чтобы побывать в соборе Парижской Богоматери. «Мы планировали посетить собор во вторник, хотели подняться с детьми на колокольню», — сказала корреспонденту ТАСС туристка из Мурманска, которая также шептала слова молитвы.

«Я услышала пожарную сигнализацию и вышла на улицу вместе с толпой», — рассказала свидетельница пожара, находившаяся в здании в момент возгорания.

Среди туристов можно увидеть представителей огромного количества стран мира. Больше всего людей скопилось на острове Сен-Луи, площади Мэрии и мосту Турнель. Собравшиеся поют «Аве Мария». В толпе то и дело возникает давка, во время которой люди падают на землю, однако окружающие помогают им подняться, стремятся поддержать.

Десятки струй воды были направлены на очаг пожара. Металлические конструкции были раскалены докрасна. Из здания вырывались языки пламени, захватывая все новые площади.

Многие отказывались верить в негативный исход. «Собор не может быть утрачен безвозвратно в пасхальную неделю», — сказал корреспонденту ТАСС путешественник из Испании.

Источник: Reuters

И немногим позже начальник парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле сообщил, что удалось остановить продвижение огня.

Он уничтожил две трети крыши собора, но обе колокольни были спасены, как и фасад здания.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции. В 2013 году собор отметил свое 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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