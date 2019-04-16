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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт предостерег от тушения Нотр-Дама водой

МАДРИД, 16 апр — РИА Новости. Тушение собора Парижской Богоматери водой может привести к еще более катастрофическим последствиям, чем сам пожар, заявил РИА Новости профессор истории и архитектурно-реставрационных работ Университета Алькала-де-Энарес, заместитель генерального директора Института культурного наследия Испании Хавьер Ривера Бланко (Javier Rivera Blanco).

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«Лучше дать сгореть дереву, чем заливать водой стыки камней, наполнять водой своды и тем самым увеличивать вес, что может привести к обрушению конструкции», — заявил Ривера Бланко.

По его словам, готический собор испанского города Леон, который горел в 1966 году, смогли спасти именно потому, что при тушении не заливали водой камень. «Аналогичная ситуация была в Леоне 50 лет назад. Каменщики вовремя предупредили и собор спасли», — рассказал он.

Он также заявил, что крайне важно убедить государственные и частные учреждения направлять деньги на поддержание памятников и культурных ценностей.

«Это достояние народов, шедевры определенной эпохи, искусство, огромные экономические и культурные ресурсы. Собор Парижской Богоматери — собственность всех французов со времен Революции XVIII века. Это часть каждого из них и всего человечества», — добавил он.

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Ривера Бланко рассказал, что в Испании министерство культуры через Институт культурного наследия разработало национальные планы соборов, чтобы «изучать, как их защищать и как инвестировать в их сохранение».

«Частичное вмешательство сейчас может помочь не допустить очень дорогой реставрации завтра. Во всей Европе и России памятники могут пострадать от вандалов, от землетрясений, от молний, от бурь и паводков. От тысяч природных причин и причин, связанных с действиями человека. Но большинство можно предотвратить и избежать ущерб, если есть планы предотвращения и сохранения», — добавил эксперт.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
 Пожар в соборе Парижской Богоматери
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