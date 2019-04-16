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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожар внутри собора Парижской Богоматери сняли на видео

Французское издание Le Figaro опубликовало в Twitter видео, на котором запечатлен пожар внутри собора Парижской Богоматери.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

На кадрах видно, как с потолка собора сыпятся искры. Вдалеке заметны уцелевшие алтарь и алтарный крест.

Следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в здании. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь уничтожил две трети кровли, крышу, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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