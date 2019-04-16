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05:05 (мск), источник: Известия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом 16 апреля сообщает издание Le Figaro.

37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

Пожар в одной из главных достопримечательностей Парижа, расположенной в центре города, вспыхнул ранее, 15 апреля, в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Загорелись строительные леса на чердаке собора. Близлежащие здания были эвакуированы.

К настоящему моменту полностью обрушились крыша собора, шпиль и часы. Как отмечается, парижане наблюдали за происходящим, и многие из них «потеряли дар речи».

Источник: Reuters

В МВД подчеркнули, что пока рано называть причину возгорания. По словам российского эксперта Александра Гофштейна, пожар в соборе возник из-за разгильдяйства.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163—1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрел славу после одноименного исторического романа французского писателя Виктора Гюго, опубликованного в 1831 году.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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04:42 (мск)© Ньюстюб
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