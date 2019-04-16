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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Вырванное сердце Франции: зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Даме

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Зарубежные СМИ активно обсуждают произошедший в понедельник пожар в одной из главных достопримечательностей и символе французской столицы — соборе Парижской Богоматери.

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36
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Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

Трагедия для всего мира

Газета Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с его «ужасной потерей» и добавляет, что пожар в Нотр-Даме вызывает «сильную эмоциональную боль». Издание добавляет, что складывается ощущение, что «само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны».

Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улице; действительно, весь мир плакал.
Independent

Американская газета New York Times отмечает, что «пожар в Нотр-Даме вызвал горе во Франции и всем мире. Как сообщает издание, тысячи французских граждан выстроились вдоль берегов Сены, многие из них «в слезах и не в состоянии говорить», наблюдая за тем, как пламя полыхает в соборе, пережившем две мировые войны. Газета также отмечает, что «многие части сооружения были повреждены и нуждались в восстановлении».

Телевизионные и кабельные станции прервали свои регулярные передачи, чтобы транслировать многочасовое непрерывное освещение ужасающей катастрофы. Для парижан это был великий символ истории их города. Но Нотр-Дам принадлежит всему миру — и теперь одно из его величайших сокровищ понесло немыслимые увечья.
New York Post

Храбрые пожарные

Газета Evening Standard пишет, что во время тушения пожара в Нотр-Даме находились «храбрые пожарные» и сотрудники собора, которые пытались спасти драгоценные реликвии, в то время как другие сотрудники пожарной службы «боролись с адом извне». Отмечается, что один из пожарных был серьезно ранен в ходе тушения пожара.

Огонь горел часами, практически не утихая, несмотря на усилия сотен пожарных. Когда тьма опустилась на город, огонь все еще не утихал. Пожарные работали всю ночь напролет и в итоге им удалось спасти основную структуру Нотр-Дама, предотвратив распространение огня на северную колокольню.
USA Today

Британская газета Daily Mail сообщает, что «многие очевидцы задавались вопросом, были ли пожарные достаточно хорошо экипированы, чтобы справиться с огнем на такой высоте». Издание отмечает, что для борьбы с пламенем было мобилизовано более 400 пожарных, «благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на колокольню северной башни».

Будущее собора

Американская газета Washington Post пишет, что «Нотр-Дам не умер и снова поднимется, но никогда уже не будет прежним». Издание также отмечает, что «падение собора является ударом по Парижу и по всему, что он представляет».

Полная степень разрушения собора Нотр-Дам в Париже, безусловно, самого любимого из всех готических зданий, не будет известна в течение некоторого времени, но для мировой культуры это катастрофа. Важнейшим вопросом является то, в какой степени пожар повредил каменную надстройку. Даже если в некоторых каменных сводах не упала разрушающаяся крыша, любая известняковая кладка, находящаяся в длительном контакте с огнем, вероятно, будет ослаблена. Эту каменную кладку можно переписать и заменить, но не витражи на окнах.
Wall Street Journal

Британская газета Telegraph отмечает, что Великобритания тоже сталкивалась с подобными разрушениями, напоминая о пожаре, уничтожившем Винзордский замок, и разрушительных пожарах в дворце Хэмптон-Корт и Йоркском соборе, но, как отмечает издание, урон, причиненный Нотр-Даму, может быть намного более значительным. Однако газета добавляет, что собор Парижской Богоматери «может и должен восстать снова».

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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 Вырванное сердце Франции: зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Дам
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Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери
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