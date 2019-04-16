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09:45 (мск), источник: Forbes

«Грустно видеть, как горит часть нас». Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Французские власти пока не делают однозначных выводов о причинах пожара в Нотр-Даме, однако отметают версию поджога. Со вторника объявлен национальный сбор средств на восстановление собора, €100 млн пожертвует семья миллиардеров Пино.

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33
фотографии
33
фотографии

«Нотр-Дам горит. Огромное потрясение для всего народа. Мысленно мы со всеми католиками и со всем французским народом. Как и всем моим согражданам, мне грустно видеть, как сегодня вечером горит часть нас», — отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон на пожар в соборе Парижской Богоматери, одном из главных символов Франции и Парижа. Французские правоохранители пока только начали расследование, однако уже сейчас они говорят о том, что причина пожара — случайность, и отметают версию о намеренном поджоге и террористическом следе. Французский лидер уже пообещал восстановить собор, в том числе с использованием зарубежной помощи.

Источник: AFP 2019

Пожар во время реставрации

Пожар в 850-летнем памятнике готической архитектуры начался около 18−30 по местному времени, пишет Би-би-си. Огонь быстро распространился на крышу здания, разрушив витражные окна собора и деревянный интерьер до того, как достиг шпиля. В соборе велись реставрационные работы, и почти вся его верхняя часть была в строительных лесах.

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Из здания собора, как отмечает Bloomberg, были эвакуированы тысячи людей, сотни из которых остались наблюдать за происходящим на близлежащих улицах. Согласно информации на сайте собора, по будням он открыт для посещений до 18−45 часов по местному времени — таким образом, пожар начался перед самым закрытием. Человеческих жертв удалось избежать. Единственный пострадавший — один из пожарных (всего в тушении их участвовало около 500). Борьба с огнем осложнялась невозможностью использовать вертолеты, поскольку тушение с воздуха могло привести к обрушению здания.

Примерно через полтора часа после начала пожара обрушился шпиль (возведенный в XIX веке) и большая часть крыши собора. Спустя четыре часа борьбы с огнем начальник пожарной охраны Парижа Жан-Клод Галле заявил, что каркас здания и две раннеготические башни-колокольни (знаменитый фасад здания) удалось спасти. В итоге на тушение пожара потребовалось около восьми часов (о том, что огонь взят под контроль, в МВД Франции объявили в 3 часа ночи по местному времени).

Источник: AFP 2019

К собору приезжал президент страны Эмманюэль Макрон, который в связи со случившимся отменил запланированное телеобращение к нации по поводу протестных акций «желтых жилетов». Там он поблагодарил пожарных за работу и пообещал восстановить собор.

Кто виноват?

Прокуратура Парижа уже начала расследование о «непредумышленном причинении ущерба в результате пожара». Следователи уже начали допрос рабочих, которые вели реставрационные работы. Пока полиция исходит из того, что возгорание было случайным. Власти исключают версию поджога и террористический след.

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пока слишком рано говорить о том, что стало причиной пожара.
Источник: AFP 2019

Что будет с собором

Восстановление собора, который принимает до 50 000 посетителей ежедневно — это «предназначение» Франции и ее проект на ближайшие годы, заявил Макрон:

Мы восстановим Нотр-Дам — это то, чего хочет наш народ, то, чего заслуживает наша история.

К участию в восстановлению собора, по словам французского лидера, будут приглашены, в том числе, талантливые специалисты из-за рубежа. Национальный сбор средств на восстановление собора будет запущен уже во вторник, 16 апреля. В восстановлении собора уже пообещало помочь ЮНЕСКО (организация относит Нотр-Дам к объектам всемирного наследия).

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Власти пока не дают оценок, сколько может стоить восстановление Нотр-Дама. Однако уже появляются сообщения о крупных пожертвованиях. В частности, о пожертвовании €100 млн уже объявило семейство Пино. Это одно из богатейших семейств в стране, оно контролирует группу Kering, специализирующуюся на предметах роскоши и контролирующую такие бренды и компании, как Gucci, Yves Saint Laurent, аукционный дом Christie’s (глава семьи Франсуа Пино располагается на 30-й строчке глобального списка Forbes с состоянием $35 млрд). «Эта трагедия поражает всех французов и всех тех, кто привязан к духовным ценностям. Каждый хочет как можно быстрее возродить эту жемчужину нашего наследия», — сказал президент группы Kering Франсуа-Анри Пино.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что часть реликвий и произведений искусства при пожаре удалось спасти — в частности, Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
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Источник трансляции: ТАСС
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