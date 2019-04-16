«Грустно видеть, как горит часть нас». Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Французские власти пока не делают однозначных выводов о причинах пожара в
Французские власти пока не делают однозначных выводов о причинах пожара в
«Нотр-Дам горит. Огромное потрясение для всего народа. Мысленно мы со всеми католиками и со всем французским народом. Как и всем моим согражданам, мне грустно видеть, как сегодня вечером горит часть нас», — отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон на пожар в соборе Парижской Богоматери, одном из главных символов Франции и Парижа. Французские правоохранители пока только начали расследование, однако уже сейчас они говорят о том, что причина пожара — случайность, и отметают версию о намеренном поджоге и террористическом следе. Французский лидер уже пообещал восстановить собор, в том числе с использованием зарубежной помощи.
Пожар в 850-летнем памятнике готической архитектуры начался около 18−30 по местному времени, пишет
Из здания собора, как отмечает Bloomberg, были эвакуированы тысячи людей, сотни из которых остались наблюдать за происходящим на близлежащих улицах. Согласно информации на сайте собора, по будням он открыт для посещений до 18−45 часов по местному времени — таким образом, пожар начался перед самым закрытием. Человеческих жертв удалось избежать. Единственный пострадавший — один из пожарных (всего в тушении их участвовало около 500). Борьба с огнем осложнялась невозможностью использовать вертолеты, поскольку тушение с воздуха могло привести к обрушению здания.
Примерно через полтора часа после начала пожара обрушился шпиль (возведенный в XIX веке) и большая часть крыши собора. Спустя четыре часа борьбы с огнем начальник пожарной охраны Парижа
К собору приезжал президент страны Эмманюэль Макрон, который в связи со случившимся отменил запланированное телеобращение к нации по поводу протестных акций «желтых жилетов». Там он поблагодарил пожарных за работу и пообещал восстановить собор.
Прокуратура Парижа уже начала расследование о «непредумышленном причинении ущерба в результате пожара». Следователи уже начали допрос рабочих, которые вели реставрационные работы. Пока полиция исходит из того, что возгорание было случайным. Власти исключают версию поджога и террористический след.
Восстановление собора, который принимает до 50 000 посетителей ежедневно — это «предназначение» Франции и ее проект на ближайшие годы, заявил Макрон:
Мы восстановим
Нотр-Дам— это то, чего хочет наш народ, то, чего заслуживает наша история.
К участию в восстановлению собора, по словам французского лидера, будут приглашены, в том числе, талантливые специалисты
Власти пока не дают оценок, сколько может стоить восстановление
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что часть реликвий и произведений искусства при пожаре удалось спасти — в частности, Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.