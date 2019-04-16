Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
Евгений Алдонин опубликовал архивные фото с дочкой Юлии Началовой
Ксения Собчак познакомилась с дикими слоном и носорогом
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Показаны редкие снимки полководцев Победы в домашней обстановкеНекоторые фотографии из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались
Почему Германия передала Украине грамоту Петра I именно сейчас
Умер Сергей Страхов
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Российские моряки из Сирии выдвигают требования
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок
«Из-за живота меня называли беременной»: история похудения
Звезды, которые совершали серьезные преступления
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Кто летал в космос до Гагарина? (мифы и факты)
В Москве открылся новый блошиный рынок. Какой он?
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

До и после пожара: как изменился собор Парижской Богоматери

Вечером 15 апреля в главном католическом храме Парижа вспыхнул пожар.

Борьба с огнем длилась более 10 часов, и за это время у Нотр-Дам-де-Пари обвалились крыша и шпиль, сгорели деревянные конструкции интерьера и пострадали витражи. Тем не менее пожарным удалось спасти несущие конструкции и башни-колокольни собора. Точная сумма ущерба пока не установлена, но предложения о материальной помощи для восстановления собора уже поступают.

Редакция Новостей Mail.ru предлагает читателям посмотреть, как пожар изменил вид одной из главных достопримечательностей Парижа.

6
фотографий
6
фотографий

Варвара Макарова

Все, что известно о пожаре на данный момент, читайте здесь.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили
Путин одобрил строительство ВСМ Москва — Петербург
Госдума приняла закон об устойчивости Рунета
Швейцарцы объявили войну кофе
Овечкин подрался с российским форвардом в Кубке Стэнли
Опрос: уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Спорт
«Каролина» разгромила «Вашингтон», Овечкин и Свечников подрались «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Представлены очень дорогие китайские автомобили (фото) Китайская компания NIO очень молодая — она была образована только в 2014 году. Однако амбиции у нее большие: на автосалоне в Шанхае эта компания показала сразу два кроссовера и еще парочку концептов. А еще это, пожалуй, самая дорогая китайская марка!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Небоскребы обвинили в массовом убийстве птиц
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Дети
35-летняя Савельева показала, как выглядит после родов (фото) Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь