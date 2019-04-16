До и после пожара: как изменился собор Парижской Богоматери
Вечером 15 апреля в главном католическом храме Парижа вспыхнул пожар.
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Вечером 15 апреля в главном католическом храме Парижа вспыхнул пожар.
Борьба с огнем длилась более 10 часов, и за это время у Нотр-Дам-де-Пари обвалились крыша и шпиль, сгорели деревянные конструкции интерьера и пострадали витражи. Тем не менее пожарным удалось спасти несущие конструкции и
Редакция Новостей Mail.ru предлагает читателям посмотреть, как пожар изменил вид одной из главных достопримечательностей Парижа.
Варвара Макарова