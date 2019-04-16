Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
Что вам даст всего один дополнительный час сна
Муж защитил Гагарину от нападок после ее проигрыша в шоу в Китае
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Почему Германия передала Украине грамоту Петра I именно сейчас
Умер Сергей Страхов
Муж защитил Гагарину от нападок после ее проигрыша в шоу в Китае
Екатерина Волкова: «Никогда больше не буду работать с мужем»
Российские моряки из Сирии выдвигают требования
Россия закрыла украинцам путь в Азию для перевозок
«Из-за живота меня называли беременной»: история похудения
Звезды, которые совершали серьезные преступления
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
8 мест, где нельзя фотографировать, но люди все равно это делают
Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Собор Парижской Богоматери пережил пожар

Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?

37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили только к утру

Первый сигнал о возгорании поступил 15 апреля примерно в 18:30 по местному времени. Огонь быстро охватил деревянные конструкции, буквально через полтора часа у собора выгорела и обрушилась практически вся крыша, а также шпиль.

Тушить здание с вертолетов было нельзя: это могло привести к его обрушению. Огонь удалось взять под контроль примерно через восемь часов, затем пламя потушили и начали охлаждать конструкции.

Во время ЧП в общей сложности пострадали три человека: двое полицейских и один пожарный.

Читайте также
Молитвы и слезы. Парижане потрясены пожаром в главном соборе Франции

Первоначально пожарные боялись, что вообще ничего не смогут сделать: настолько интенсивным было пламя. В результате им все же удалось сохранить башни Нотр-Дама и основную конструкцию, однако ущерб все равно колоссален. Теперь предстоит установить, насколько оставшаяся конструкция устойчива. Как отметил министр культуры Франции Франк Риестер, «основная конструкция спасена, но ситуация крайне нестабильная».

Вероятной причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Пока точная причина не установлена, прокуратура Парижа начала расследование. По предварительным данным, строителей в момент возгорания на месте не было.

Пожар в Нотр-Дам де Пари. Реакция соцсетей
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Пожарные спасли часть реликвий из горящего здания

Они смогли вынести часть произведений искусства, однако затем были вынуждены покинуть горящее здание.

Спасти удалось Терновый венец и тунику святого Людовика — две чрезвычайно важные для христиан реликвии.
Источник: AP 2019

Кроме того, в безопасности оказались несколько картин. Все сохраненные произведения искусства были перевезены в мэрию Парижа, художественные ценности планируется отправить в Лувр.

Читайте также
Пожар внутри собора Парижской Богоматери сняли на видео

В то же время данных о множестве произведений искусства нет. Сообщается, что находившиеся в ризнице не пострадали, однако что с выставленными в общем помещении — пока неизвестно. В соборе находились и большие картины, которые быстро снять было невозможно: они висели в том числе в арках нефа, возле места для хора и в галерее.

Утраченными считаются часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа — святого Дионисия и святой Женевьевы, которые хранились в рухнувшем шпиле. Точно неизвестно состояние трех витражей, созданных еще в XIII веке. Эксперты указывают, что они могли быть повреждены как из-за температуры (мог расплавиться скрепляющий их свинец), так и из-за обрушений. Беспокойство вызывает и состояние трех органов, колокола, скульптур.

Le Figaro пишет, что чудом удалось спасти 16 медных статуй 1860 года, которые обычно украшали шпиль собора Парижской Богоматери. Они были сняты и вывезены для реставрации буквально за несколько дней до разрушительного пожара. Статуи высотой в три метра планировалось вернуть в 2022 году.

Собор пообещали восстановить

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен.

Мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ.
Эммануэль Макрон
президент Франции

Глава государства назвал произошедшее «ужасной драмой», поблагодарил пожарных за работу и пообещал привлечь к реставрации «лучших талантов современности».

Источник: AP 2019

Выделить 100 миллионов евро на реконструкцию собора уже пообещала семья французских бизнесменов Пино. Миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что он и его отец Франсуа решили выделить деньги из фондов компании Artemis. В то же время французская лесозаготовительная компания Charlois уже предложила правительству поставлять наилучшую древесину для реконструкции.

Читайте также
Российский эксперт назвал главную сложность при тушении Нотр-Дама

Реконструкция займет годы

Несмотря на то, что пока точной оценки масштабов разрушений нет, все эксперты сходятся в одном: восстановить достопримечательность быстро не получится. Самый минимальный срок в пять лет назвал профессор архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо. Представитель попечителей, ответственных за реставрацию собора, Мишель Пико заявил, что на реставрацию понадобится не менее 10 лет. Многие эксперты полагают, что процедура может вообще затянуться не на одно десятилетие.

Собор — одна из самых посещаемых достопримечательностей Европы

Нотр-Дам де Пари ежегодно принимал до 14 миллионов туристов — почти по 30 тысяч человек в день. Кроме того, в нем за год проводилось не менее двух тысяч служб.

Источник: AP 2019

Собор Парижской Богоматери — символ не только французской столицы, но и всей Франции. Его строили два века — с XII по XIV — несколько зодчих, в том числе Жан де Шелль и Пьер де Монтрёй. Впоследствии храм не раз реконструировали, расширяли и перестраивали.

6
фотографий
6
фотографий
Всем миром: во сколько может обойтись реставрация Нотр-Дам-де-Пари
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Пожар в Нотр-Даме: что осталось от сгоревшего собора
Путин одобрил новый мегапроект
Фотогалерея: как изменился собор Парижской Богоматери
Путин одобрил строительство ВСМ Москва — Петербург
Госдума приняла закон об устойчивости Рунета
Швейцарцы объявили войну кофе
Овечкин подрался с российским форвардом в Кубке Стэнли
Опрос: уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Спорт
«Каролина» разгромила «Вашингтон», Овечкин и Свечников подрались «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Hi-Tech
Какие гаджеты считать шпионским прибором? Госдума уточнила УК РФ Осудят ли за GPS-трекер на корове?
Авто
Представлены очень дорогие китайские автомобили (фото) Китайская компания NIO очень молодая — она была образована только в 2014 году. Однако амбиции у нее большие: на автосалоне в Шанхае эта компания показала сразу два кроссовера и еще парочку концептов. А еще это, пожалуй, самая дорогая китайская марка!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
35-летняя Савельева показала, как выглядит после родов (фото) Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь