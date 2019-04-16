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12:15 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже против РФ норвежца Берга к 14 годам колонии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/ — Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Источник: РИА "Новости"

Московский городской суд во вторник признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать подсудимого Фруде Берга виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (“Шпионаж”), и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов.

В срок наказания ему зачтено время, проведенное под стражей с декабря 2017 года.

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Суд огласил только вводную и резолютивную части вердикта, так как судебный процесс по делу Берга проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховном суде РФ.

Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде просило приговорить Берга к 14 годам колонии. Такой срок заключения был запрошен прокуратурой в связи с тем, что подданный Норвегии не признал себя виновным и не раскаялся в содеянном. Адвокаты норвежца настаивали на оправдательном приговоре.

Дело о шпионаже

Мосгорсуд рассмотрел дело Берга за 14 дней.

Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.
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По словам гособвинителя, Берг сотрудничал с разведывательной службой Норвегии за денежное вознаграждение.

Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ, ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Как заявляли адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснес, их подзащитный не считает себя виновным, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами.

По утверждению юристов, Берг признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. МИД Норвегии, правительство и представители Минобороны королевства не комментируют заявление Берга.

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