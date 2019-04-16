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15:55 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в Нотр-Даме не носил предумышленный характер, заявил прокурор

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Пожар в соборе Парижской Богоматери не был предумышленным, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

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По предварительным данным, возгорание произошло случайно, подчеркнул Эйтс.

Храм загорелся в понедельник вечером. Сначала обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни и большую часть интерьеров собора.

Произведения искусства, алтарь, крест, орган и одна из главных христианских реликвий — терновый венец Христа — также не пострадали.

Как сообщали французские СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами — часть здания закрывали строительные леса. Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее ужасной драмой, поблагодарил пожарных за работу, а также заверил, что Нотр-Дам восстановят.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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