Пожар в Нотр-Даме не носил предумышленный характер, заявил прокурор
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Пожар в соборе Парижской Богоматери не был предумышленным, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Пожар в соборе Парижской Богоматери не был предумышленным, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.
По предварительным данным, возгорание произошло случайно, подчеркнул Эйтс.
Храм загорелся в понедельник вечером. Сначала обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни и большую часть интерьеров собора.
Как сообщали французские СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами — часть здания закрывали строительные леса. Прокуратура начала расследование в связи с неумышленным причинением ущерба.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее ужасной драмой, поблагодарил пожарных за работу, а также заверил, что