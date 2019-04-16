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20:02 (мск), источник: Индикатор

8 веков истории и 9 часов в огне: что человечество потеряло в пожаре Нотр-Дама

Священные реликвии и культурное достояние Собора Парижской Богоматери.

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Вечером 15 апреля в Париже загорелся один из главных символов французской столицы — Собор Парижской Богоматери. По данным пожарной службы, возгорание началось в восточной части здания около 18:50 по местному времени, когда в соборе уже не было туристов. Через час рухнул шпиль собора, а вскоре обрушилась большая часть крыши. О локализации пожара власти сообщили только в 4:30, спустя более чем 9 часов после его начала. Indicator.ru разбирается, что погибло в огне Нотр-Дама, а что навсегда останется с нами.
Разбитое сердце Парижа
Панорама последствий пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Как вообще мог загореться древний собор в самом сердце Парижа («он же каменный» — возмущается русскоязычный твиттер) и почему пожар не удавалось потушить столько часов подряд? Расследование происшествия началось, и хотя причина возгорания пока неизвестна, похоже, она связана с ремонтными работами на крыше здания. Всего за несколько дней до пожара с крыши были сняты 16 бронзовых статуй — 12 апостолов и четыре символа евангелистов. Реставрационные работы должны были продолжаться несколько лет. Первоочередной задачей представители собора называли восстановление крыши, покрытой свинцовыми пластинами. Из-за разрушения части пластин под крышу проникала вода, которая начала повреждать деревянную конструкцию в чердаке здания.

Справка
Деревянные перекрытия и сложная форма. Почему так долго горел Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

С крыши пожар и начался. Древние дубовые балки — в XIII веке для сооружения крыши, как считается, понадобился целый лес — загоревшись, уже никак не могли уняться. Возгорание тушили 400 пожарных. Увы, заливать огонь с воздуха (с вертолетов) было нельзя: полет над таким пожаром был бы равноценен полету над раскаленной печью, а кроме того, потоки воды с высоты могли бы усилить разрушение стен здания. В результате крыша обрушилась на большей части храма, но основные стены остались целы.

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Собор Парижской Богоматери был заложен в 1163 году на острове Сите — колыбели Парижа. На этом же месте с IV века последовательно существовали, как считается, четыре христианских церкви. В XXII веке было решено построить новый собор невиданного размера и красоты. Начало строительства освятил папа Александр III. Работы продолжались около 200 лет, но уже к 1250 году был готов узнаваемый западный фасад собора с двумя башнями, тремя арками входа и витражным круглым окном-розой. Похожими розами вскоре были оформлены и боковые северный и южный фасады собора. Последние значительные работы в интерьере храма завершились к середине XIV века.

Многие средневековые соборы строились столетиями, но Нотр-Дам необычен тем, что в его облике соединились черты двух архитектурных традиций — романской и готической.

Главный неф собора начинал возводиться еще в романском стиле с его тяжелыми колоннами и строгостью силуэта, но в оформлении фасадов чем дальше, тем заметнее было стремление готических архитекторов в наполненности светом, воздушности, богатству оформления. Для Виктора Гюго, который стал главным защитником собора в XIX веке, это соединение стилей означало переход от романских храмов, бывших «творениями скорее епископов, чем зодчих» к храмам-произведениям «художественного, прогрессивного и народного» искусства.

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Да, уже в XIX веке собор потребовалось защищать от возможного сноса. За свою долгую жизнь Нотр-Дам видел много исторических событий и от некоторых из них серьезно пострадал.

Здесь открылись первые в истории Франции Генеральные штаты в 1302 году, венчались многие королевские пары, был коронован Наполеон, хоронили маршалов и президентов. Колокола собора звонили в честь освобождения Парижа в 1944 году.

Другая сторона истории — революции и реставрации, которые шли только во вред храму. Гюго даже считал, что «моды» принесли собору больше разрушений, чем намеренное уничтожение его облика. В Великую французскую революцию собор был превращен в «храм разума». Именно тогда он утратил оригинальные статуи ветхозаветных царей с фасада и шпиль. Но архитекторы XVII и XVIII веков, вовсе не думавшие уничтожать храм, забрали у него не меньше: первоначальный готический алтарь, витражи, статуи интерьера.

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Во многом благодаря публикации романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» в 1831 году произошла масштабная реставрация храма. Были восстановлены и статуи библейских царей, и шпиль, и заменены витражи, а еще собор приобрел галерею знаменитых горгулий на крыше.

С начала XX века здание находится в собственности французского правительства, но передано в пользование католической церкви. До пожара Нотр-Дам был и действующим храмом, и одним из самых популярных туристических мест в городе: его посещали до 13 миллионов туристов ежегодно. Там хранилась одна из самых почитаемых католических реликвий — терновый венец, якобы венчавший Христа во время распятия. За пределами Ватикана нет другой столь же почитаемой католиками во всем мире церкви.

Терновый венец в соборе Парижской Богоматери | Источник: AFP 2019
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Насколько пострадал собор в пожаре, предстоит определить экспертам-архитекторам. Основные конструкции собора сохранились, но устойчивы ли они, пока судить трудно. Была спасена главная христианская реликвия собора — терновый венец. Похоже, что как минимум одна из трех витражных роз, расположенная на северном фасаде, уцелела. Целы колокола собора и главный орган. Неизвестно состояние остальных витражей (большинство из них были восстановлены в XIX веке, только розы фасадов частично сохраняли первоначальный облик), статуй и картин в храме.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором старте международной кампании по сбору средств на восстановление храма. О готовности пожертвовать 300 млн евро уже объявили два французских миллиардера Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно. Восстановление памятника может занять десятки лет. Успешные примеры подобных работ есть. Это, в частности, британский опыт реставрации после большого пожара Виндзорского замка в период с 1992 по 1997 год.

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Будет ли перестроенный Нотр-Дам тем же собором, который видел свадьбы королей, пережил нападения протестантов и революционеров и мировые войны?

Вопрос риторический. Огонь может разрушить исторические реликвии, но не культурную ценность.

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