8 веков истории и 9 часов в огне: что человечество потеряло в пожаре Нотр-Дама
Священные реликвии и культурное достояние Собора Парижской Богоматери.
Священные реликвии и культурное достояние Собора Парижской Богоматери.
Как вообще мог загореться древний собор в самом сердце Парижа («он же каменный» — возмущается русскоязычный твиттер) и почему пожар не удавалось потушить столько часов подряд? Расследование происшествия началось, и хотя причина возгорания пока неизвестна, похоже, она связана с ремонтными работами на крыше здания. Всего за несколько дней до пожара с крыши были сняты 16 бронзовых статуй — 12 апостолов и четыре символа евангелистов. Реставрационные работы должны были продолжаться несколько лет. Первоочередной задачей представители собора называли восстановление крыши, покрытой свинцовыми пластинами.
С крыши пожар и начался. Древние дубовые балки — в XIII веке для сооружения крыши, как считается, понадобился целый лес — загоревшись, уже никак не могли уняться. Возгорание тушили 400 пожарных. Увы, заливать огонь с воздуха (с вертолетов) было нельзя: полет над таким пожаром был бы равноценен полету над раскаленной печью, а кроме того, потоки воды с высоты могли бы усилить разрушение стен здания. В результате крыша обрушилась на большей части храма, но основные стены остались целы.
Собор Парижской Богоматери был заложен в 1163 году на острове Сите — колыбели Парижа. На этом же месте с IV века последовательно существовали, как считается, четыре христианских церкви. В XXII веке было решено построить новый собор невиданного размера и красоты. Начало строительства освятил папа Александр III. Работы продолжались около 200 лет, но уже к 1250 году был готов узнаваемый западный фасад собора с двумя башнями, тремя арками входа и витражным круглым
Главный неф собора начинал возводиться еще в романском стиле с его тяжелыми колоннами и строгостью силуэта, но в оформлении фасадов чем дальше, тем заметнее было стремление готических архитекторов в наполненности светом, воздушности, богатству оформления. Для Виктора Гюго, который стал главным защитником собора в XIX веке, это соединение стилей означало переход от романских храмов, бывших «творениями скорее епископов, чем зодчих» к
Да, уже в XIX веке собор потребовалось защищать от возможного сноса. За свою долгую жизнь
Другая сторона истории — революции и реставрации, которые шли только во вред храму. Гюго даже считал, что «моды» принесли собору больше разрушений, чем намеренное уничтожение его облика. В Великую французскую революцию собор был превращен в «храм разума». Именно тогда он утратил оригинальные статуи ветхозаветных царей с фасада и шпиль. Но архитекторы XVII и XVIII веков, вовсе не думавшие уничтожать храм, забрали у него не меньше: первоначальный готический алтарь, витражи, статуи интерьера.
С начала XX века здание находится в собственности французского правительства, но передано в пользование католической церкви. До пожара
Насколько пострадал собор в пожаре, предстоит определить
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором старте международной кампании по сбору средств на восстановление храма. О готовности пожертвовать 300 млн евро уже объявили два французских миллиардера
Вопрос риторический. Огонь может разрушить исторические реликвии, но не культурную ценность.