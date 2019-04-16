Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент

«Здание было спасено, когда оставалось не более 15−30 минут», — сказал он журналистам в Париже.
Госсекретарь пояснил, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. По словам Нуньеза, зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.
Он рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.
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Собор Парижской Богоматери загорелся вечером в понедельник, потушить его удалось лишь утром во вторник. Огонь существенно повредил здание — обрушился шпиль и часть кровли Нотр-Дама; однако несущие конструкции остались невредимы.
Как все начиналось
Первые сообщения о пожаре в соборе стали поступать в понедельник около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). Тогда СМИ сообщили о клубах дыма, поднимавшихся над зданием. Предполагалось, что пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.
На место происшествия прибыли пожарные, которые попытались остановить распространение огня. Однако менее чем через час после начала пожара обрушился 96-метровый шпиль собора.
После известий о пожаре к собору направился президент Франции Эммануэль Макрон, отменив запланированное обращение к «желтым жилетам». «Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас», — написал он в своем твиттере.
Около 21:30 по Москве стали поступать сообщения об обрушении крыши собора. Людей, находившихся во время пожара на острове Сите, где стоит собор Парижской Богоматери, эвакуировали, въезды на остров перекрыли.
Еще полчаса спустя стало известно, что пожар перекинулся на одну из башен Нотр-Дама.
Тушение пожара
После того, как огонь охватил значительную часть собора, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что существует риск его полного разрушения.
Пожарные также не были уверены, что смогут взять распространение пожара под контроль. Они также отказались от идеи сбрасывать воду на собор с воздуха, так как это могло бы привести к обрушению всего здания.
Примерно в это же время в МВД Франции сообщили, что интенсивность пожара снижается. Ближе к утру вторника огонь удалось взять под контроль.
В тушении пожара приняли участие не менее 400 пожарных.
Спасение реликвий
Вечером официальный представитель собора Андре Фино сообщил, что реликвии, находившиеся в соборе при пожаре, не пострадали.
В соборе, в частности, хранился Терновый венец, который, согласно Писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием.
В настоящее время все предметы искусства, находившиеся внутри собора, перевезли в ратушу Отель де Виль. Позднее, по данным СМИ, их планируют перенаправить в Лувр.
Восстановление собора
Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. «Весь наш народ благодарен пожарным», — сказал он.
Во Франции собираются создать фонд для сбора средств на реставрацию. Пожертвовать на нее деньги уже пообещали крупные французские бизнесмены.
Сумма, которая потребуется на восстановление Нотр-Дама, пока неизвестна даже приблизительно. Как сказал глава Конференции епископов Франции Эрик де Мулан-Бофор, эта работа займет многие годы.
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Мировая реакция
Со всего мира в Париж приходят соболезнования и предложения помощи. Глубокую горечь в связи с пожаром выразил папа римский Франциск, власти Германии, Великобритании и США (Дональд Трамп к тому же советовал, как лучше тушить пожар).
Утром во вторник телеграмму с соболезнования в Париж направил Кремль. Президент Владимир Путин предложил Макрону прислать в Париж лучших реставраторов, которые помогут восстановить одну из важнейших христианских святынь Европы.
История собора
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных культурных и религиозных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год.
Во время Французской революции собор объявили Храмом Разума, он пришел в значительный упадок: было повреждено большое количество скульптур, витражей и порталов. В начале XIX века Нотр-Дам вернули церкви, однако из-за его плачевного состояния шла речь о возможном сносе собора.
В 1831 году был опубликовал роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. В предисловии к роману говорится: «Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». Через десять лет после публикации романа началась масштабная реставрация Нотр-Дама. Была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также возведен новый шпиль.
Собор пережил обе мировые войны, его колокола звонили в честь освобождения Парижа в 1944 году.
Еще одна масштабная реставрация собора началась незадолго до пожара: обновление верхней части собора должно было обойтись в $6,8 млн. За несколько дней до пожара в рамках реконструкции с крыши собора сняли 16 медных статуй, изображающих апостолов и евангелистов.
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Реакция соцсетей