Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бойся, НАТО»: в США оценили российские учения
Автор ё-мобиля (из Беларуси) нарисовал «китайскую Tesla»
В сети обсуждают женщину, которая водит ребенка на поводке
Муж защитил Гагарину от нападок после ее проигрыша в шоу в Китае
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
До и после пожара: как изменился собор Парижской БогоматериВечером 15 апреля в главном католическом храме Парижа вспыхнул пожар
В сети обсуждают женщину, которая водит ребенка на поводке
Times: несовершеннолетним британцам запретят «лайкать» посты в соцсетях
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Лимонова взбесила непристойность пожилой Пугачевой
Генерал и экс-директор ФСБ умер сегодня
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
Российского путешественника нашли мертвым и прикованным к дереву
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Россияне смогут сэкономить на отдыхе у моря в майские
В Москве возведут 40-этажный дом по реновации
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
17:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трещины в соборе: как Нотр-Дам разрушался до пожара

В 2018 году католическая церковь во Франции заявила о необходимости собрать деньги для сохранения Собора Парижской Богоматери.

Части 850-летнего шедевра готической архитектуры оказались в аварийном состоянии из-за загрязнения каменной кладки.

Майкл Пико, который в то время возглавлял сбор средств на реконструкцию собора, показал Би-би-си масштаб проблемы.

После пожара объем работ по восстановлению Нотр-Дама многократно возрастет.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
 Пожар в Нотр-Даме: можно ли примерно оценить ущерб?
После пожара: как выглядит теперь Нотр-Дам
Обрушение Нотр-Дам-де-Пари предотвратили в последний момент
Собор Парижской Богоматери до и после пожара (фотогалерея)
Путин раскритиковал работу российской космической отрасли
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом
Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за «потусторонних сил»
Лось привел полицию к украденной машине
Спорт
Нокаут на льду: Овечкин избил Свечникова Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ и отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, однако "Вашингтон" был разбит "Каролиной" (0:5)
Hi-Tech
Ржавое наследие: как выглядит забытый всеми советский химкомбинат Постапокалипсис сегодня.
Авто
Первый минивэн Lexus оказался апгрейдом Toyota Alphard В Lexus не стали тратить силы на разработку собственного бизнес-шаттла и впервые вышли на рынок минивэнов с переделанной Toyota Alphard — автомобиль получил индекс LM
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дети
Саша Савельева показала, как выглядит после родов Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь