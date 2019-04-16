Трещины в соборе: как Нотр-Дам разрушался до пожара
В 2018 году католическая церковь во Франции заявила о необходимости собрать деньги для сохранения Собора Парижской Богоматери.
В 2018 году католическая церковь во Франции заявила о необходимости собрать деньги для сохранения Собора Парижской Богоматери.
Части 850-летнего шедевра готической архитектуры оказались в аварийном состоянии
Майкл Пико, который в то время возглавлял сбор средств на реконструкцию собора, показал
После пожара объем работ по восстановлению