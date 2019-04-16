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19:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Почему Нотр-Дам не потушили вертолеты? Объясняет пожарный эксперт

Парижский собор Нотр-Дам, частично сгоревший в понедельник вечером, находится в считаных десятках метров от реки Сены, откуда можно было взять сколько угодно воды для тушения пожара. Один из вопросов, который часто задают пользователи соцсетей — почему собор просто не потушили с вертолетов?

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Действительно, в мире существует множество пожарных модификаций вертолетов. Одни используют для тушения пожаров специальные подвесные емкости, которые называют корзинами, другие набирают воду или смесь для тушения в резервуар на борту — оба этих способа предусматривают сброс жидкости или пены сверху на огонь.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Наконец, существуют специальные пожарные брандспойты, которые крепятся на вертолете и которыми можно поливать горящее здание точно так же, как это делают пожарные на лестницах. Они не очень распространены, но такие машины используют вот уже несколько лет пожарные в Токио.

Тем не менее во время пожара Нотр-Дама вертолеты не использовались.

Вертолет тушит пожар в пригороде Афин. Но это лесной пожар, а не возгорание отдельного здания | Источник: GETTY IMAGES

Русская служба Би-би-си связалась с Робертом Тавенером, который ранее работал главным пожарным инспектором в городе Кентербери в графстве Кент. Там расположен главный храм Англиканской церкви — средневековый готический собор, архитектурно похожий на Нотр-Дам.

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Би-би-си: Вопрос, который возник в связи с пожаром у многих — почему пожарные не использовали вертолеты? Насколько я знаю, в мире, возможно не в Париже, существуют такие вертолеты, которые используют водометы или специальные корзины для тушения пожаров. Почему они их не задействовали при тушении пожара в соборе?

Роберт Тавенер: Я проработал в пожарной службе 30 лет и никогда не видел, чтобы пожары в зданиях тушили при помощи вертолетов. С чем-то таким нужно быть очень осторожным. Надо рассчитывать, сколько воды вы выливаете на крышу. А также учитывать нисходящие потоки воздуха от вертолета.

Что касается Кентерберийского собора — а эти здания очень похожи — самая большая проблема в том, что если вылить слишком много воды на крышу, она протечет внутрь в потолок, который просто обвалится.

К тому же крыша изначально так спроектирована, чтобы не пропускать воду внутрь здания. Поэтому чаще всего пожары тушат изнутри, а не снаружи.

Когда огонь распространился вовне, вероятно, уже слишком поздно.

Кентерберийский собор - главный храм Англиканской церкви | Источник: GETTY IMAGES

Если огонь прорвался сквозь крышу, пожар, скорее всего, уже распространился внутри. Можете представить себе — это как огонь внутри духовки. Он распространяется внутри еще до того, как вы увидите, что пламя пробивается сквозь крышу.

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Если вы видите огонь через крышу, это означает, что внутри здание уже охвачено пожаром. Так что пытаться потушить пожар сверху при помощи вертолета, честно говоря, довольно бесполезно.

Би-би-си: А как можно потушить такие пожары?

Р. Т.: Если горит крыша, единственный способ потушить пожар — это изнутри, либо подняться на крышу и вскрыть ее, чтобы через нее прошла вода. Потому что, как я сказал, крыша так спроектирована, чтобы не пропускать воду в здание.

Таким образом, если только вы не приступили к тушению пожара изнутри здания на самой начальной стадии, или если у вас не получилось пробраться к крыше и открыть ее, что само по себе очень-очень опасно, то шансов очень мало.

Честно вам скажу, если вы хотите сохранить крышу, то шансов очень мало.

Би-би-си: Получается, придется просто ждать, пока сгорят перекрытия, и останется каменная основа?

Р. Т.: Да. Крыша у собора — у такого собора, как Кентерберийский — покрыта свинцом, и он расплавится еще раньше, чем вы увидите огонь. Вы видите дым, но как только вы увидели пламя, значит, уже все расплавилось.

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Там уже очень высокие температуры. И балки старые, поэтому они горят очень быстро, они очень сухие. И там будет много пыли и всего такого — все это очень легко воспламеняется. Внутри все происходит очень быстро.

Мы это называем «эффектом гриба» — огонь поднимается вверх, достигает крыши и затем распространяется естественным образом вдоль нее. Так что к тому моменту, когда мы заметим огонь, ничего уже не останется.

Би-би-си: Вы видели, как тушили пожар вчера? Как, по-вашему, они все правильно сделали?

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Р. Т.: Они сделали все, что могли в той ситуации. Им удалось сохранить основу — стены. Нужно действовать очень осторожно, потому что если слишком быстро снизить температуру, из-за резкого перепада температур могут обрушиться стены. Когда с одной стороны — пламя, а с другой — холодная вода, стены могут треснуть и обрушиться. Им удалось спасти стены. Они все еще на месте, и это хорошо. Но нет крыши и остального.

Со зданиями такого возраста… я не знаю, как оно было спроектировано. Кентерберийский собор разделен на несколько отдельных секций под крышей. И у него есть противопожарная защита.

Так что если бы пожар случился в Кентерберийском соборе, можно надеяться, что он был бы локализован на одном участке собора и не распространился дальше. Но если крыша открыта, то пламя быстро распространяется вдоль. Почти как в аэродинамической трубе.

Кроме того, нужно учитывать высоту здания. У большинства пожарных есть лестницы 10−15 метров, не больше. Так что вы даже близко не подберетесь к этой крыше.

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Би-би-си: Вы сказали, что пожарным удалось сохранить основу структуру здания. Как ее можно сохранить? Что они сделали, чтобы сохранить ее?

Р. Т.: Они попали внутрь и, вероятно, дали крыше сгореть, а затем ограничили распространение огня. То есть они, вероятно, дали прогореть огню, который уже разгорелся, и затушили его водой. Это эффект охлаждения.

Они добрались до тех мест, которые еще не были охвачены огнем, и пустили туда воду, чтобы он туда не добрался. Это, в общем, единственное, что можно сделать.

Это называется «boundary cooling» — когда вы пытаетесь ограничить пламя со всех сторон, чтобы оно не пошло по зданию дальше.

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Би-би-си: Давайте вернемся к вертолетам. Значит ли это, что они бесполезны в городах?

Р. Т.: Вертолеты хорошо работают на открытых пространствах — над лесом, над полем и тому подобным. Но все, что можно сделать с помощью вертолета, это пустить воду сверху. По сути, это как сильный дождь. Что мы делаем, чтобы защититься от дождя? Мы кладем крышу. Так что вода не пройдет сквозь нее.

И еще довольно сложно выбрать правильную позицию вертолета в воздухе. Вы без разбора хлещете воду сверху. А вам нужно контролировать, куда поступает вода. Так что с вертолетом можно даже больше навредить, чем принести пользы.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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