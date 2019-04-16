Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бойся, НАТО»: в США оценили российские учения
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
Times: несовершеннолетним британцам запретят «лайкать» посты в соцсетях
Гузеева снялась вместе с 19-летней дочерью в новом шоу
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Как Иван Ургант воспитывает дочек
Врач из клиники лечения бесплодия оказался отцом 49 детей
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Лимонова взбесила непристойность пожилой Пугачевой
Как выглядят порнозвёзды на съемочной площадке и в жизни - фото
Джигурда назвал имена геев российского шоу-бизнеса
Известный российский актер умер после тяжелой болезни
Умер один из богатейших людей России
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
19:09 (мск), источник: Ведомости

Названа вероятная причина пожара в Соборе Парижской Богоматери

Пожар в Соборе Парижской Богоматери расследуют как несчастный случай, передает BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

Нет оснований предполагать, что пожар возник в результате умышленного поджога. Уголовное дело возбуждено по факту непреднамеренного причинения ущерба, уточнил Хейц.

Расследованием дела занимаются 50 специалистов. Следствие уже установило, что первый раз пожарная сигнализация сработала в 18:20. В результате проверки источник возгорания обнаружить не удалось.

В 18:43 был второй сигнал тревоги, и тогда уже, на уровне рамы, был обнаружен огонь.
Реми Хейц
прокурор Парижа

После этого из церкви были все эвакуированы, незадолго до этого в соборе началась месса.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Хейца, специалисты, реставрировавшие шпиль собора, уже допрошены.

Читайте также
Последняя месса: гибель Нотр-Дама глазами очевидицы

Всего к работам были привлечены сотрудники пяти компаний. Многих из них еще планируется допросить, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Выводы о причинах возгорания можно будет сделать только после того, как экспертам разрешат осмотреть собор, сейчас находиться в здании опасно, добавил Хейц.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лорен Нуньес сообщил, что каркас собора после пожара «в целом держится неплохо», но в нем обнаружены слабые места. В основном они находятся в своде собора. По информации France24, сейчас собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Им необходимо сделать вывод о прочности здания. На работы по обеспечению безопасности отведено около 48 часов, уточнил Нуньес. После этого внутрь собора будут допущены сотрудники минкультуры. Им предстоит забрать находящиеся в соборе ценности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Принимавшая участие в реставрации компания Europe Echafaudage заявила, что при проведении работ соблюдались все инструкции по безопасности.

«Все меры и процедуры в области безопасности выполнялись», — заявил BFMTV представитель компании Жюльен Ле Бра. Как отмечает телеканал, именно Europe Echafaudage отвечала за установку лесов. Ранее Cnews сообщила, что пожар возник на чердаке собора — там, где были строительные леса. По словам Ле Бра, ни один сотрудник компании во время возникновения пожара не был занят в реставрационных работах и не находился на объекте.

Разбитое сердце Парижа
Панорама последствий пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Вечером 15 апреля на чердаке Собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник.

Тушение продолжалось более девяти часов, были задействованы около 400 пожарных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший к месту ЧП вечером того же дня, пообещал восстановить собор силами «лучших талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств. 100 млн евро на восстановление собора решила выделить семья французских бизнесменов Пино, которой принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie’s) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и др.). По 200 млн евро согласились перевести коллекционер, основной владелец LVMH Бернар Арно и наследница L’Oreal Франсуаз Беттанкур-Майерс.

6
фотографий
6
фотографий
Справка
Деревянные перекрытия и сложная форма. Почему так долго горел Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Читайте также

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
 Путин готов изменить маршрут первой в России высокоскоростной железной дороги
Собор Парижской Богоматери после пожара. Фотографии
Собор Парижской Богоматери до и после пожара (фото, видео)
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре
Путин раскритиковал работу российской космической отрасли
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом
Архитектор создает сказочные «дома хоббитов» (фото)
Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за «потусторонних сил»
Спорт
Свидетель рассказал о начале конфликта с Кокориным и Мамаевым Футболисты и их друзья 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Kia показала очень агрессивный седан (фото) Седан Kia Cerato, который продаётся у нас, кажется китайцам недостаточно свирепым на вид. Поэтому для них корейский производитель приготовил отдельную версию этой модели, известной там под именем К3
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Россияне смогут сэкономить на отдыхе у моря в майские праздники
Дети
Саша Савельева показала, как выглядит после родов Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь