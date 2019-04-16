Названа вероятная причина пожара в Соборе Парижской Богоматери
Пожар в Соборе Парижской Богоматери расследуют как несчастный случай, передает BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца.
Пожар в Соборе Парижской Богоматери расследуют как несчастный случай, передает BFMTV со ссылкой на заявление прокурора Парижа Реми Хейца.
Нет оснований предполагать, что пожар возник в результате умышленного поджога. Уголовное дело возбуждено по факту непреднамеренного причинения ущерба, уточнил Хейц.
Расследованием дела занимаются 50 специалистов. Следствие уже установило, что первый раз пожарная сигнализация сработала в 18:20. В результате проверки источник возгорания обнаружить не удалось.
В 18:43 был второй сигнал тревоги, и тогда уже, на уровне рамы, был обнаружен огонь.
После этого из церкви были все эвакуированы, незадолго до этого в соборе началась месса.
По словам Хейца, специалисты, реставрировавшие шпиль собора, уже допрошены.
Всего к работам были привлечены сотрудники пяти компаний. Многих из них еще планируется допросить, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Выводы о причинах возгорания можно будет сделать только после того, как экспертам разрешат осмотреть собор, сейчас находиться в здании опасно, добавил Хейц.
В свою очередь, министр внутренних дел Франции Лорен Нуньес сообщил, что каркас собора после пожара «в целом держится неплохо», но в нем обнаружены слабые места. В основном они находятся в своде собора. По информации France24, сейчас собор осматривают архитекторы и другие эксперты. Им необходимо сделать вывод о прочности здания. На работы по обеспечению безопасности отведено около 48 часов, уточнил Нуньес. После этого внутрь собора будут допущены сотрудники минкультуры. Им предстоит забрать находящиеся в соборе ценности.
«Все меры и процедуры в области безопасности выполнялись», — заявил BFMTV представитель компании Жюльен Ле Бра. Как отмечает телеканал, именно Europe Echafaudage отвечала за установку лесов. Ранее Cnews сообщила, что пожар возник на чердаке собора — там, где были строительные леса. По словам Ле Бра, ни один сотрудник компании во время возникновения пожара не был занят в реставрационных работах и не находился на объекте.
Вечером 15 апреля на чердаке Собора Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший к месту ЧП вечером того же дня, пообещал восстановить собор силами «лучших талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств. 100 млн евро на восстановление собора решила выделить семья французских бизнесменов Пино, которой принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie’s) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и др.). По 200 млн евро согласились перевести коллекционер, основной владелец LVMH Бернар Арно и наследница L’Oreal Франсуаз