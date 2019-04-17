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10:00 (мск), источник: ТАСС

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Seagrand изъято мэрией города, на нем теперь корейский экипаж.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель оператора судна — компании «Гранд-Шиппинг».

Российское судно водоизмещением 6 тыс. т врезалось в участок между опорами моста в Пусане 28 февраля. Оно получило повреждения и, по данным южнокорейских СМИ, пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. До этого, отходя от причала, оно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Капитан Seagrand был задержан.

Сегодня вечером в 22:15 (15:15 мск) российская команда прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж.
представитель «Гранд-Шиппинг»

По его словам, судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля. Также выяснилось, что на задетых до столкновения с мостом яхтах три члена экипажа получили серьезные травмы.

О планах компании относительно судебного процесса собеседник агентства рассказать не смог.

Ранее в компании объясняли столкновение с мостом тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра и течением. Судно было застраховано, при этом ремонтировать повреждения моста планировалось за счет компании.

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