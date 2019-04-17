Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Seagrand изъято мэрией города, на нем теперь корейский экипаж.
Seagrand изъято мэрией города, на нем теперь корейский экипаж.
ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель оператора судна — компании «Гранд-Шиппинг».
Российское судно водоизмещением 6 тыс. т врезалось в участок между опорами моста в Пусане 28 февраля. Оно получило повреждения и, по данным южнокорейских СМИ, пробило в мосту дыру размером пять на пять метров. До этого, отходя от причала, оно поцарапало пришвартованную рядом яхту. Капитан Seagrand был задержан.
Сегодня вечером в 22:15 (15:15 мск) российская команда прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж.
По его словам, судебное заседание по делу против капитана Seagrand назначено на 23 апреля. Также выяснилось, что на задетых до столкновения с мостом яхтах три члена экипажа получили серьезные травмы.
Ранее в компании объясняли столкновение с мостом тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра и течением. Судно было застраховано, при этом ремонтировать повреждения моста планировалось за счет компании.