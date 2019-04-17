Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Судьба программы: подробности о состоянии здоровья Норкина
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
Красавец-сын Натальи Водяновой восхитил соцсети (фото)
Не парься: что надеть в офис летом
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Виктория Лопырева мечтает о дочке
Красавец-сын Натальи Водяновой восхитил соцсети (фото)
Музыкальный критик разоблачил ложь в браке Галкина и Пугачевой
Дацюк обратился к Путину с протестом
75-килограммовый блогер избил 150-килограммового Дацика
Как выглядят порнозвёзды в обычной жизни - фото
Не парься: что надеть в офис летом
Юлия Волкова похудела до 45 килограммов
Исполнительница советских эротических ролей показала фото
Су-57 бомбит: истребитель РФ вернулся в Сирию
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
В России подорожало съемное жилье
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
16Умер режиссер Георгий Данелия
11:11 (мск), источник: Rambler.ru

«Поколение»: эксперт назвала реальный срок «возрождения» Нотр-Дама

Собор Нотр-Дам не может быть восстановлен меньше, чем за 20−40 лет, заявила CBS преподаватель истории средневековой Европы в Кентском университете Эмили Герри.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

Во время пожара, длившегося с вечера 15 апреля до утра 16-го, Собор Парижской Богоматери лишился большей части кровли и шпиля. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «хочет», чтобы Нотр-Дам был восстановлен за пять лет. Между тем Эмили Герри не считает, что это возможно. «Восстановление займет около 40 лет. Может, 20, если мы будем очень быстрыми, но это продлится поколение. Это потребует огромного совместного усилия, а стоить будет непомерно», — уверена она.

Профессор Герри объяснила, что сложность восстановления Собора Парижской Богоматери — в поиске стройматериалов и строителей, которые владеют техниками почти тысячелетней давности.

Так, кровля Нотр-Дама была сделана из древнего дуба. Для замены 13 тысяч балок, из которых состоял потолок, потребуется около трех тысяч высоких и старых деревьев, однако сейчас дубовые леса Европы не столь обширны, высоки и стары. По словам Герри, стены храма и пространство над его сводом и вокруг него должны быть восстановлены и усилены «тоннами, тоннами и тоннами» известняка из «лучших» карьеров. Более того, он должен быть добыт вручную, как это происходило первоначально, в 12 веке, ради однородного эффекта.

Читайте также

Справка
Деревянные перекрытия и сложная форма. Почему так долго горел Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Нотр-Дам-де-Пари можно восстановить: какие реликвии уцелели
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
 Больше санкций: по кому ударят США
Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление
В России запретят клетки и накажут за зарплатное рабство
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
СМИ: глава ЦРУ убедила Трампа высылать российских дипломатов
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
СМИ: Майские указы по зарплате выполнили 4 региона из 85
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Спорт
Криштиану — новая жертва «Аякса» Величайший игрок современности покинул Лигу чемпионов
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Новый Hyundai: скорее всего, такой станет Creta Фанаты марки Hyundai, вы готовы увидеть новое поколение кроссовера Creta? По всей вероятности, корейские дизайнеры заготовили настоящую революцию!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Дети
Влад Топалов умилил сеть новым фото с сыном Фанаты считают певца отличным отцом
Леди
Лиза Пескова сходила в ресторан с братом Пользователи сети отметили красоту 21-летней девушки.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь