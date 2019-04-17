Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — По информации главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Быков почувствовал себя плохо накануне вечером.
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — По информации главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Быков почувствовал себя плохо накануне вечером.
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — сказал Венедиктов.
Я сегодня утром ещё не справлялся (о самочувствии Быкова — ИФ), но судя по тому, что мне не звонили, всё в порядке, то есть ситуация стабильная. Мне звонят, когда всё не в порядке.
По его словам, о ситуации уже известно в министерстве здравоохранения РФ и в региональном минздраве Башкортостана. «Я на связи с министром здравоохранения Башкирии», — сказал Венедиктов.
Между тем, «Комсомольская правда — Уфа» утверждает, что писатель находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Официального подтверждения этой информации нет.
Вечером 16 апреля Быков должен был провести лекцию в Уфе, но на страницах Быкова в соцсетях сообщено, что мероприятие перенесено.
Быков является одним из ведущих программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы», ведет эфиры по четвергам.