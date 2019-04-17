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12:04 (мск), источник: Интерфакс

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — По информации главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, Быков почувствовал себя плохо накануне вечером.

Источник: РИА "Новости"

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — сказал Венедиктов.

Я сегодня утром ещё не справлялся (о самочувствии Быкова — ИФ), но судя по тому, что мне не звонили, всё в порядке, то есть ситуация стабильная. Мне звонят, когда всё не в порядке.
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»

По его словам, о ситуации уже известно в министерстве здравоохранения РФ и в региональном минздраве Башкортостана. «Я на связи с министром здравоохранения Башкирии», — сказал Венедиктов.

Госпитализация связана с хроническим заболеванием, добавил он.

Между тем, «Комсомольская правда — Уфа» утверждает, что писатель находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером 16 апреля Быков должен был провести лекцию в Уфе, но на страницах Быкова в соцсетях сообщено, что мероприятие перенесено.

Быков является одним из ведущих программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы», ведет эфиры по четвергам.

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