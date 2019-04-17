Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва
Народного артиста России Александра
Народного артиста России Александра
«Меня сняли сегодня утром с рейса Барнаул — Москва. Сейчас я нахожусь в гостинице, жду следующего рейса. Я сел в
После этого, по словам артиста, его попросили покинуть лайнер.
Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 граммов водки.
Затем пришли полицейские и составили протокол.
Я спросил их, в чем мое нарушение. Но мне так же сказали, что я веду себя неадекватно.
Артист выразил мнение, что это могла быть провокация.
В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.
Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены «в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена».