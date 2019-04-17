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12:37 (мск), источник: m24.ru

Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва из-за «неадекватного поведения». При этом сам актер утверждает, что он не был пьян и вел себя нормально.

«Меня сняли сегодня утром с рейса Барнаул — Москва. Сейчас я нахожусь в гостинице, жду следующего рейса. Я сел в бизнес-класс, подошла стюардесса — попросил 100 граммов водки, воду и салатик», — пояснил Панкратов-Черный Агентству «Москва».

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого, по словам артиста, его попросили покинуть лайнер.

Я спросил, в чем моя неадекватность. Мне сказали, что я пьян. Но я не был пьян, поэтому и попросил 100 граммов водки.

Затем пришли полицейские и составили протокол.

Я спросил их, в чем мое нарушение. Но мне так же сказали, что я веду себя неадекватно.

Артист выразил мнение, что это могла быть провокация.

В 2018 году российские авиакомпании получили право заносить авиадебоширов в черный список за хулиганство на борту самолета. Это предусмотрено поправками в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс, которые вступили в силу 4 июня.

Согласно новым поправкам в Воздушный кодекс, авиакомпания может отказать в перевозке тем пассажирам, которые ранее были внесены «в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена».

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