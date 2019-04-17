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14:47 (мск), источник: Forbes

«Я знаю Михаила давно». Почему Аркадий Дворкович вступился за экс-министра Абызова

Cопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что дело Абызова — это состязательный процесс. Он надеется, что тюремных заключений, связанных с предпринимательской деятельностью, станет меньше.

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Басманный суд арестовал Михаила Абызова в марте на два месяца — до 25 мая 2019 года. Экс-министра по делам «Открытого правительства» обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Несмотря на просьбу поручителей, суд отказался освободить Абызова под залог в 1 млрд рублей.

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Cопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович был в числе тех, кто дал личное поручительство за Абызова в Басманном суде, наряду с миллиардером Романом Троценко, председателем правления УК «Роснано» Анатолием Чубайсом и бывшим пресс-секретарем Дмитрия Медведева, зампредом госкорпорации ВЭБ. РФ Натальей Тимаковой.

На форуме Skolkovo Robotics Forbes спросил Дворковича, почему он поручился за бывшего коллегу и как оценивает дело в отношении него:

«Я действительно за него поручился, поскольку вижу, что он готов сотрудничать со следствием, считает себя невиновным и готов доказывать свою невиновность. Зная Михаила, я считаю, что большая вероятность, что он не допускал никаких противоправных действий, и с этим связано мое поручительство. Конечно, я не могу предсказать ход дела — это вопрос правоохранительных органов и защиты. Это состязательный процесс. Я надеюсь, что наши предприниматели вели и ведут себя добросовестно, и будут так же добросовестно вести себя в будущем, и станет меньше тюремных заключений, связанных с предпринимательской деятельностью».

Я знаю Михаила давно, мы дружим. В моих представлениях, он делал все, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов интересов, и надеюсь, что это действительно правда.
Аркадий Дворкович
бывший вице-премьер
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