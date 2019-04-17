«Я знаю Михаила давно». Почему Аркадий Дворкович вступился за экс-министра Абызова
Cопредседатель фонда «Сколково» и бывший
Cопредседатель фонда «Сколково» и бывший
Басманный суд арестовал Михаила Абызова в марте на два месяца — до 25 мая 2019 года.
Cопредседатель фонда «Сколково» и бывший
На форуме Skolkovo Robotics Forbes спросил Дворковича, почему он поручился за бывшего коллегу и как оценивает дело в отношении него:
«Я действительно за него поручился, поскольку вижу, что он готов сотрудничать со следствием, считает себя невиновным и готов доказывать свою невиновность. Зная Михаила, я считаю, что большая вероятность, что он не допускал никаких противоправных действий, и с этим связано мое поручительство. Конечно, я не могу предсказать ход дела — это вопрос правоохранительных органов и защиты. Это состязательный процесс. Я надеюсь, что наши предприниматели вели и ведут себя добросовестно, и будут так же добросовестно вести себя в будущем, и станет меньше тюремных заключений, связанных с предпринимательской деятельностью».
Я знаю Михаила давно, мы дружим. В моих представлениях, он делал все, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов интересов, и надеюсь, что это действительно правда.