Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Об этом Шове рассказал в среду на встрече в местными предпринимателями.
Настоятель указал, что «часть собора была очень повреждена» в результате пожара, не уточнив, о чем именно идет речь.
Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.
Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник, 15 апреля. Возгорание возникло на строительных лесах над крышей собора. Обрушился шпиль и крыша.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. При этом он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать «еще более красивым, чем прежде».
В то же время французские реставраторы оценили срок, необходимый для восстановления памятника, в 10−15 лет.