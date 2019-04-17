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18:09 (мск), источник: Интерфакс

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

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Об этом Шове рассказал в среду на встрече в местными предпринимателями.

Настоятель указал, что «часть собора была очень повреждена» в результате пожара, не уточнив, о чем именно идет речь.

Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник, 15 апреля. Возгорание возникло на строительных лесах над крышей собора. Обрушился шпиль и крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. При этом он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать «еще более красивым, чем прежде».

В то же время французские реставраторы оценили срок, необходимый для восстановления памятника, в 10−15 лет.

Справка
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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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